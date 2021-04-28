Люди з надздібностями серед нас: 10 фактів до Дня супергероя

Залізна людина

Залізна людина створила костюми, які були здатні перемагати Халка та Фенікса, спеціальну броню для вільного пересування у відкритому космосі та броню-невидимку. Загалом, на рахунку Старка було більше 50 різноманітних бойових моделей. Залізну людину можна було зустріти і на Comic Con Ukraine.



"Костюм створював 4 місяці. Три з них, практично 24/7, друкував різні частини на 3D-принтері. Загалом вага костюму становить 10 кілограм. Найскладнішим було зробити електроніку для костюма. Робив підсвітку реактора, ввімкнення за допомоги сенсорних кнопок підсвітки Каменів нескінченності в рукавичці і відкриття шолому. Ще автоматично спалахували репульсори під час підняття рук", - коментує автор костюма karazhanov_df.

Диво-жінка

Вільям Марстон, автор коміксів про Діану – принцесу амазонок, відомий не лише тим, що подарував світу Диво-жінку, але й тим, що винайшов перший детектор брехні. Мабуть, саме тому одним з незмінних атрибутів його героїні є ласо правди. Та це не єдине, за що можна любити Діану



"Саме після перегляду фільму "Диво-жінка" 2017 року, оновлений образ героїні, яку зіграла Ґал Ґадот, припав до душі. Якою б могутньою не була Діана, вона ніколи не зловживала своєю силою. Та після всього пережитого, вона не втратила віру в доброту людей. Створення її костюму стало викликом для мене. Труднощі почались вже на етапі вибору матеріалу, адже в звичайних побутових магазинах його не купити. До цього моменту я не працювала з Eva-foam, основним матеріалом, з якого зроблені всі обладунки на ноги, руки та щит. Тільки в теорії знала як його обробляти, чим можна склеювати, як підготувати до фарбування та багато іншого", - говорить carioca_go

Соколине око

Клінт Бартон у всесвіті коміксів деякий час був злочинцем, проте його героїчне їство взяло гору. Соколине око навіть став тимчасовим лідером команди "Громовержців", до якої входили суперлиходії, що стали на шлях виправлення. За своє життя Клінт встиг декілька разів змінити відомий псевдонім і з‘являвся під іменами Ронін та Голіаф, проте він ніколи не зраджував своїм принципам, що і підкорює в його образі



"Свого персонажа знаю ще з часів, коли виходили перші фільми з франшизи "Месників". Персонаж імпонує стилем, характером, тому саме його і захотілося зробити. Саме він підходив мені найбільше. Найскладніше було відтворити манеру поведінки відповідно до характеру персонажа", - зазначає yurchecs.

Небула

Небула неодноразово з‘являється в різноманітних відеоіграх Marvel. Зазвичай в них вона постає виключно лиходійкою. А от у грі Marvel‘s Guardians of the Galaxy гравець може зробити так, щоб вона помирилася з сестрою і приєдналася до команди Вартових галактики. На українську конвенцію коміксів Небула також завітала.



"Мені імпонують неоднозначні персонажі, з важкою долею і поганим характером. Коли вийшов перший фільм про Вартових галактики, мені дуже сподобався образ Небули. Після другої частини я усвідомила, що хочу її косплеїти. Весь грим я робила сама. Дуже складно загримуватись без сторонньої допомоги", - розповідає lauveya_.

Флеш

Баррі Аллен вперше з‘явився в коміксах ще в 1956-ому році. Та тоді у нього була повна і щаслива родина. Сюжетна лінія, де мати Флеша померла, а батька несправедливо засудили, з‘явилась аж в 2009 році, у серії коміксів The Flash: Rebirth, де життєпис героя був переписаний. Саме вона і увійшла до стрічки "Ліга справедливості" і стала новим початком для персонажа.



"Ніколи не був фанатом Флеша, проте чомусь версія Зака Снайдера дуже припала до душі. Вперше побачив його ще в "Загоні самогубців" Девіда Еєра, але справжня зацікавленість вже прийшла після релізу першого трейлера "Ліги справедливості" 25 березня 2017 року. Я мав бажання створити повноцінний костюм з крафтом і версія броне-костюму Флеша дуже вдало сюди підходила. Як і Езра Міллер, я доволі худий, тому була і певна схожість з актором. Ну і останнє, круто коли з цим персонажем можна "гратись", і він не є статичним. Це дало мені можливість почувати себе більш органічним та ближчим до персонажа", - розповів vova_kushnarov.

Чорна вдова

Зваблива Наташа Романова звела з розуму не одного чоловіка. Всі романи цієї супергероїні важко полічити. В різний час, в різних комікс- та кіно-всесвітах в павутиння Наташі потрапляли Зимовий солдат, Соколине око, Шибайголова, Отто фон Дум та інші. Персонаж Чорної вдови не може не приваблювати і косплеєрів.



"Закохалася у образ Наташі Романової ще у "Залізній Людині". Тому, коли почала займатися косплеєм, одразу подумала про неї. Мені імпонує її сміливість, яскравість та жіночність в купі небезпечністю. Подруга збирала команду з героїв Марвел на Comic Con Ukraine, і я одразу запропонувала себе на роль Чорної вдови. Костюм мені шили, а зброю потрібно було зробити самій, і з цим мені дуже допоміг знайомий, який робив костюм Залізної людини", - зізналася darpopkova.

Тор

Бог грому здатен підняти вагу, еквівалентну 20 планетам. А щоб Тор міг жити не одну тисячу років йому, як і іншим довгожителям Асгарду, треба дотримуватися особливої дієти – вживати золоті яблука, хранителькою яких є жінка на ім‘я Ідунн. Втілити цього могутнього героя – завдання не з легких.



"Моїм персонажем на Comic Con Ukraine 2019 був Тор. Він – мій улюблений герой з усіх "Месників". Можна сказати, що я був фанатом ще з самого початку. Спонтанно мене запросили до команди, де було декілька персонажів з "Месників". Вони якраз шукали Тора, і я найбільше підійшов за зовнішніми та фізичними параметрами. Мені було важливо передати ту саму харизму і темперамент, якими володіє Тор, син Одіна та принц Асгарду", - відверто каже yuri totoev.

Капітан Марвел

Керол Денверс встигла побувати у багатьох супергеройських командах. Серед них "Месники", "Вартові галактики", "Люди Ікс", "Щ.И.Т" та "Захисники". Крім цього, жінка написала роман і навіть деякий час була головним редактором жіночого журналу. Цікаво, що видавничий дім, в якому працювала Керол також володів газетою The Daily Bugle, в якій працював Пітер Паркер, він же Людина-павук. Амбіційність – одна з головних рис цієї героїні.



"Капітан Марвел загалом позитивний герой, але в неї також бувають складні періоди, як і у звичайних людей. Це дуже в ній сподобалось. Хоча спочатку я побачила гарний костюм у трейлері і лише потім почала шукати і читати комікси. Робити костюм було цікаво, створювати деталі, продумувати, як зручніше рухатися в ньому також, а от характер персонажа мені було найскладніше відтворити", - говорить play4ok18.

Бетдівчина

Саме другій Бетдівчині – Барбарі Ґордон ми мусимо завдячувати виникненню команди "Хижі птахи". Одною з перших її учасниць стала Чорна канарка. Спільні проблеми зробили двох жінок найкращими подругами. І хоча на долю Бетдівчини випало багато випробувань, вона незмінно залишалася на боці добра.



"З персонажем познайомилася в 2014 році. В той час читала комікси про Бетмена. Звичайно, починати треба з класики, так я відкрила для себе комікс "Убивчий Жарт". У ньому Барбару Ґордон калічить Джокер і викрадає її батька. Навіть після психологічної травми героїня не перестала боротися зі злочинністю і, перебуваючи в інвалідному кріслі, змогла забезпечувати інформацією та надавати технічну підтримку іншим супергероям. Барбара знає ціну людського життя. Саме це підштовхнуло її врятувати Бетмена від злочинця, стати фахівцем з пошуку інформації, надихнути інших жінок вдягнути маску Бетгерл та стати моєю улюбленою героїнею у всьому всесвіті коміксів DC", - відзначає alisa.merd.

Оса

Першою Осою була Джанет ван Дайн, мати Хоуп зі стрічки "Людина-мураха і Оса". Вона доволі довгий час була лідером команди "Месників" і вважається одним з її засновників. І за це співробітники Marvel вирішили вшанувати її. У 2013 році, на офіційному сайті студії, Оса зайняла п‘яте місце в рейтингу Месників усіх часів. Її персонаж мав неабияке значення для становлення супергеройського всесвіту.



"Після перегляду "Людина-Мураха і Оса", я надихнулася на створення цих костюмів. Я обрала Осу, тому що мені завжди подобалася Хоуп своїм характером. Ще мене вразив її костюм і крила, які я навіть змогла зробити розкладними. Також спочатку я не планувала робити для молодшого брата костюм Людини-мурахи, але після того, як я побачила уривок фільму, де у Скотта зламався костюм і персонаж зменшився до розміру школяра, я зрозуміла, що це доля. Найважче в образі було зробити розкладні крила, адже я спонтанно захотіла цього і довелося майструвати їх з підручних матеріалів", - говорить нам tiny.pauly.

Додамо, що поринути у світ супергероїв можна на Comic Con Ukraine, який пройде на Арт-заводі "Платформа".