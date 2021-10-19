"Не ми обираємо ролі, а вони нас": зірка серіалів Таня Ратнікова відверто розповіла про колишнього чоловіка і гроші

Сьогодні в інтерв'ю Lite зірка розповіла, як проходили зйомки, що відчувають актори під час нічних сцен, як колишній чоловік ставився до творчої професії і як потрібно ставитися до грошей, щоб їх ставало більше.

Таня, що було найважчим на проекті "Місце під сонцем"?

Були складні довгі зміни, які переходили в ранкові. Пам'ятаю, на такій зміні я підійшла до художника по гриму і кажу: "Люда, у мене щось з очима, зроби що-небудь, я зовсім не бачу партнера". А вона сміється і відповідає, мовляв, у тебе все з очима в порядку, ти просто спиш на ходу. І дійсно: входжу в кадр, звідкись беруться сили - і роблю те, що треба.

Таня Ратнікова зіграла головну роль в серіалі "Місце під сонцем" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Як відчували себе інші актори на зйомках серіалу?

Пам'ятаю, як в іншу нічну зміну на вулиці було + 7С, а мій партнер - напівголий в басейні: він говорить свій текст, і при цьому чути, як у нього зуби стукають від холоду (сміється).

Акторська професія вимагає самовіддачі і іноді жертв, але це безцінний досвід, саме ця професія, в першу чергу, навчила мене терпінню.

В одному з інтерв'ю ти сказала, що була заміжня. Колишній чоловік приймав твою професію?

Коли пішла в акторську майстерність, він не готовий був прийняти зміни... Коли тільки познайомилися, він мене зачарував своєю турботою і увагою. Це була перша любов, ми довго зустрічалися, потім стали разом жити, потім одружилися. Все по класиці. У шлюбі прожили 4 роки, але потім кожен пішов своїм шляхом.

І зараз я точно знаю, що не буду вибирати між сім'єю і кар'єрою - я повинна брати і те, і інше. Якщо мій обранець цього не розуміє і ставить мене перед вибором - значить, це не моя людина. Я знаю, що зустріну чоловіка, з яким ми будемо йти по життю разом, приймаючи один одного, - в цьому і є любов.

Я розумію, що у відносинах часто доводиться йти на компроміси, але якщо мене ставлять перед вибором, де я повинна відмовитися від глобальних і важливих для мене речей - я тоді буду просто жити не своє життя, в результаті це мене знищить. Я завжди вибираю себе. Мені не потрібні відносини, в яких я не відчуваю себе повноцінною і щасливою…

Таня Ратнікова розлучилася після чотирьох років шлюбу (фото: прес-служба каналу "Україна")

У тебе є сестра-близнюк. Існує думка , що близнючки - як нитка з голкою…

У дитинстві - так, нас навіть одягали в однаковий одяг, але різного кольору. Ми з Катею вчилися в одній школі, потім в одному інституті... Було важко, коли подорослішали і роз'їхалися - тоді це було прийняти непросто. Прийняти, що вона окрема від тебе людина. Але, з часом, це пройшло.

Ти різка людина, можеш раптово розірвати відносини?

Можу, але причина повинна бути дуже вагомою. При цьому я все одно всередині буду переживати, я дуже прив'язуюся до людей, не можу людину викреслити відразу.

Таня Ратнікова (фото: прес-служба каналу "Україна")

Таня, що для тебе гроші?

Гроші - це енергія, до якої потрібно правильно ставитися. У батьківській родині ніколи грошима не розкидалися, тож ціну грошам я знаю. Зараз я повністю сама себе забезпечую: знаю, що ніхто цього за мене не зробить. У мене є машина, я винаймаю квартиру, це все вимагає певної фінансової стабільності, і я намагаюся її підтримувати.

Ще я зрозуміла, що чим простіше ставишся до грошей, тим краще для тебе, тим швидше вони до тебе приходять. Так, я рахую гроші, завжди прагну до більшого, але намагаюся легше з ними розлучатися. Можу, наприклад, останні гроші витратити на туфлі.

Переживаєш, коли не отримуєш роль?

Раніше дуже переживала, а зараз я вірю в те, що мої ролі мене знайдуть: тому що вважаю, що не ми обираємо ролі, а вони - нас. І я спокійно і з задоволенням йду вперед, своєю дорогою, знаючи, що моє буде зі мною завжди.

Мрію знятися в історичному проекті: надіти сукню тих часів, відчути атмосферу. Мене не лякає, що сукня важить десяток кг - навпаки! Це - як машина часу, можливість побувати в іншій епосі.

Таня Ратнікова та Олексій Яровенко (фото: прес-служба каналу "Україна")