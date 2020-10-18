Netflix знімає у Києві ще один фільм: про що нова картина

Netflix знімає новий фільм у Києві, і цього разу картина присвячена масовим протестам та мітингам у Білорусі, що тривають з 9 серпня після виборів президента.

На популярному американському стрімінговому сервісі задумали екранізацію цих подій, і знімальний процес уже стартував у трьох країнах. Про це радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської з міжнародних справ Франак Вячорка повідомив на своєму Telegram-каналі.

Так, британська група операторів працює в самій Білорусі, а також у столицях України та Литви - Києві та Вільнюсі.

Нагадаємо, що в Києві українці під посольством Білорусі та на інших локаціях також влаштовували акції солідарності. Крім того, сценаристи в контексті всіх подій не могли обійти увагою українську Революцію Гідності взимку 2013-2014.

Вячорка розповів, що до процесу створення документальної стрічки приступили два місяці тому, але поки ще не ясно, чи буде це повнометражний фільм, чи картина стане серіалом.

"Герої - демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тіхановська", - уточнив він.

Також повідомляється, що членів знімальної групи вже навіть затримували.

Робоча назва фільму Netflix про протести в Білорусі наразі невідома.

Світлана Тіхановська (фото:t.me/viacorka)

Нагадаємо, що нещодавно популярний відеосервіс Netflix приступив до зйомок свого першого фільму в Україні з легендарним Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі - комедійний бойовик "The Last Mercenary" розповість про політичні інтриги на державному рівні. Хоча за сюжетом події розгортатимуться у Франції, левову частину зйомок проводили в Києві, а також процес продовжать в Парижі.

Раніше ми розповідали про найцікавіші кінолокації Одеси, де знімали "Перевізник" та "Легенду про піаніста".