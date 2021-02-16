"Номери": нашумівший фільм Сенцова вперше покажуть по ТБ

Цікаві факти

Над створенням фільму Сенцов працював, будучи у російській в’язниці, звідти він написав понад 100 листів творчій команді з детальними вказівками та рекомендаціями щодо акторського складу, сценографії та костюмів та інших аспектів виробництва.

"Зйомки цього фільму стали для мене цікавим досвідом - я працював над ним дистанційно, за допомогою листів, відправлених з в’язниці. Це мій маніфест", - говорить Олег.

Світова прем'єра картини відбулась в рамках програми спеціальних показів Berlinale Special на 70-му Берлінському кінофестивалі в лютому 2020 року.

Кадр з фільму "Номери"

Про що фільм "Номери"

Фільм, в основу якого покладена однойменна повість Сенцова 2011-го року, розповідає про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю - Нулю.

Десять героїв вже звикли бігти по колу робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їх закони.

Кадр з фільму "Номери"

Хто режисер фільму "Номери"

На знімальному майданчику творчий задум Сенцова втілив режисер Ахтем Сеїтаблаєв.

"Для мене фільм "Номери" - своєрідний Ноїв ковчег, тому що окрім жанру, який Олег визначив як антиутопія, для мене це поліфонія жанрів: гротеск, антиутопія, мелодрама і детективу трохи та трагедія. Мені дуже сподобалась п’єса. Вона чимось нагадала мені п’єсу Семюеля Беккета "В очікуванні Годо" і мені тоді чомусь здалося що я точно знаю, що в кожній сцені має бути, що кожен персонаж говорить, що вимагає, про що мріє. Робота над фільмом - це був мій виклик, це була можливість повернутись до першої професії саме театрального режисера і поєднати кіно з театром. Безумовно працювати було складно без можливості розмовляти, обговорювати деталі", - розповів Сеїтаблаєв.

Трейлер фільму "Номери"

Прем’єра фільму "Номери" в ефірі каналу "Україна" відбудеться 19 лютого, відразу після випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".