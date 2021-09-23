Я не потребую зайвого піару: стоматолог з "Холостячки 2" зізнався, навіщо прийшов на шоу

Васильєву 33 роки і кілька років тому він переїхав до столиці з Миколаєва, щоб розвиватися професійно. Чоловік вирішив розповісти підписникам, чому зважився піти на проект. Він зазначив, що йому не потрібен зайвий піар і заявив, що пацієнти самі можуть дати оцінку його роботі.

Роман Васильєв (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

"Багатьом може здатися це нещирим, але спробую передати свої внутрішні відчуття максимально. Більшість вважають, що похід на проект лише інструмент піару. Найімовірніше, тому що самі розглядали даний вчинок тільки в цій площині. Я не потребую зайвого піару, так як мої пацієнти можуть самі дати оцінку моїй праці і заради них я буду невпинно розвиватися! Це є найсильнішим піаром і мотивацією", - пояснив стоматолог.

За словами Романа, у нього є улюблена робота, прекрасні батьки і багато хобі, але ось ту єдину він поки що не зустрів - це і є його мета в шоу.

"У 33 у мене є прекрасні батьки, які 34 роки в союзі, я знайшов улюблену справу, яка мене наповнює, мені шалено подобається допомагати людям, є безліч хобі і захоплень, а також безліч цілей і завдань. Але! До сих пір у мене не вийшло побудувати сімейні відносини, які були б довжиною в життя (мені дуже цього хочеться). Причин тому багато, зараз не про це. Я розглядаю проект як одну з можливостей, якою я можу скористатися. Бо краще спробувати, ніж не робити нічого і скаржитися на долю! Багато хто говорить: проект це шоу, тут все не по справжньому. Я відповідаю: Я буду робити все для свого щастя і майбутнього щастя моєї коханої, і Всесвіт мене обов'язково почує", - поділився Васильєв.

Роман Васильєв розповів, навіщо прийшов у шоу (фото: instagram.com/holostyakstb)