Покоління Z, слов’янська міфологія й загроза екологічної катастрофи: яким буде мультфільм "Роббі"

Саме тому "Роббі" - це і про людські стосунки, і про певний історичний бекграунд, і про внутрішні переживання та переоцінку цінностей героїв мультфільму.

"Виховання відповідального суспільства починається з дитячого садочка. Сьогодні, коли діти є одними з найтоповіших споживачів відеоконтенту, ми не можемо стояти осторонь, а маємо власноруч впливати на якість та суть цього контенту", - кажуть творці мультфільма.

Про що мультфільм "Роббі"

Історія починається з весільної подорожі на яхті океанського класу. Грайливий песик Роббі через низку непорозумінь із власницею Олесею та її нареченим Борисом наважується на втечу.

Так песик потрапляє на острів, де звичаї місцевих звірів ідентичні до тих, які панували за часів дохристиянської Київської Русі: язичництво та поклоніння богам.

Але, на жаль, відходи людської життєдіяльності стали загрозою для існування навіть такого далекого міфічного острову.

Чим закінчиться історія песика, та чи вдасться йому врятувати жителів острова та людство й відвернути екологічну катастрофу?



Наразі проєкт знаходиться на стадії девелопменту, автори ідеї працюють над сценарієм анімаційного мультфільму, аби познайомити підростаюче покоління з українською міфологією та показати майбутнє, яке чекає на нас, якщо не схаменутися вже сьогодні.

Додамо, що над "Роббі" працюють творці популярного документального проекту про сучасну українську культуру "Фантастичні українці".