Популярному українському акторові приписали роман з Бокланом: "може, це його мрія і фантазія"

Виявилося, що все почалося після зйомок Кирила зі Станіславом в одному популярному комедійному проекті.

"Нам з Бокланом приписували роман. Але я чув про це від Станіслава. Можливо, це його мрія і фантазія, не знаю. Але він мені сказав: "Ти знаєш, що про нас говорять?". Ну і що? На здоров'я", - сказав виконавець ролі головлікаря Запорожця в ситкомі "Люся Інтерн".

Кирило Бін (фото: прес-служба каналу "Україна")

Також актор розповів про свою юність. Так, за словами зірки, його батько не вважав, що акторство має якийсь сенс.

Але сам Кирило, на відміну від близької і дорогої йому людини, вірив у свою мрію.

"Я більше нічого іншого і робити щось не вмів. Тому особливого вибору не було", - пояснив актор, який сьогодні виховує двох дітей.

При цьому про особисте життя актор сьогодні не дуже любить розказувати.

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