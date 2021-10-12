Що подивитися: топ-5 серіалів для осіннього вечора від актриси Ольги Сторожук

"Моя робота пов’язана зі зйомками у фільмах та серіалах, тому я переглядаю велику кількість різного матеріалу. Я ввечері не просто дивлюсь кіно на дивані, а майже працюю - так я себе виправдовую (усміхається - ред.). Обираю тільки найкращі стрічки з класними акторськими роботами, адже це надихає! Останнім часом серед крутих серіалів мені траплялося найбільше детективів. Але я люблю різні жанри. Для мене головне - цікава історія, талановиті актори та сюжет, що утримує увагу до кінця.

Актриса Ольга Сторожук (фото: НЛО TV)

Тож хочу поділитися п’ятіркою чудових серіалів, що входять до списку моїх улюбленців.

Топ-5 кращих серіалів для затишного осіннього вечора

"По той бік життя" (After Life)

Це - британський драмеді-серіал. Він цікавий тим, що провідний актор, режисер, сценарист і продюсер - це одна дуже талановита людина. Рікі Джервейс створив унікальний серіал на важку філософську тему з чудовим британським почуттям гумору. Кожна серія залишає багато думок і чудовий післясмак. Акторські роботи тут просто неперевершені, а за головним героєм і його характером хочеться спостерігати вічність. Ніколи б не подумала, що можна зробити таке чудове кіно про смерть дружини та долю чоловіка після цієї втрати. Однак, повірте, серіал не залишить вас у пригніченому стані, а, навпаки, змусить переосмислити життя та ще більше повірити в людей!

Що подивитися ввечері (фото: imdb.com)

"Тед Лассо" (Ted Lasso)

Любите футбол? Хоча, стривайте! Незалежно від відповіді, вам сподобаєтьсяцей добрий комедійний серіал. А втім, можливо, він і не про футбол? Тед Лассо - це ім’я та прізвище тренера американця, який приїжджає до Британії, аби тренувати футбольну команду. І хоча йому не вистачає знань щодо правил гри у звичайний, а не американський футбол, а культурні звички чоловіка дуже відрізняються від притаманних манірним англійцям, він спробує створити справжню команду. Як на мене, просто неможливо лишитися байдужим до цієї стрічки. Не дарма творці нещодавно отримали за неї "Еммі" (американська телевізійна нагорода - ред.).

Що подивитися з хлопцем - серіал про футбол! (фото: imdb.com)

"Жорстоке літо" (Cruel Summer)

Це серіал із заплутаним сюжетом про зникнення учениці американської школи. До останньої хвилини він тримає в напрузі, й ми намагаємося розгадати, на чиєму боці правда. В ньому - про школу, дружбу, зраду, любов, стосунки між батьками та дітьми. Цікаво буде й школярам, ​​і батькам.

Перетворення непримітної дівчинки на загальну улюбленицю (фото: imdb.com)

Події серіалу відбуваються влітку 1993, 1994 і 1995 років. У невеликому містечку штату Техас зникає популярна красуня Кейт. Без будь-якого очевидного зв'язку, інша дівчина на ім'я Джанетт перетворюється з незграбного та сором'язливого підлітка на справжню зірку, відому в усьому місті. А до 1995 року вона ж стає інайбільш зневажуваною людиною у всій Америці. Це захоплива історія про перетворення непримітної дівчинки на загальну улюбленицю, а потім ізгоя, результати людських вчинків та непередбачуваний перебіг подій. Подивіться, буде цікаво.

"Вбиваючи Єву" (Killing Eve)

Знаю, багато хто вже бачив цей легендарний драматичний трилер. Але без нього перелік моїх улюблених серіалів був би неповним.Це - історія про жорстоку й хитру найману вбивцю Вілланель і співробітницю британської контррозвідки Єву, що веде розслідування та відчайдушно прагне спіймати лиходійку.

Одні наряди Вілланель вже варті перегляду серіалу! (фото: imdb.com)

Останнім часом нас все частіше змушують вболівати за антагоніста стрічки. І "Вбиваючи Єву" - не виняток. Адже тут у харизму підступної вбивці з психопатичними станами можна просто закохатися. І, звичайно ж, чудові акторські роботи та крута сюжетна лінія не залишилися без нагород, серед яких "Еммі" та "Золотий глобус".

"Знищення" (The Undoing)

Якщо ви, як і я, любите заплутані сюжети, то однозначно маєте подивитися цей мінісеріал. Просто скажу, що коли в головних ролях Ніколь Кідман та Г'ю Ґрант, сценарій має бути вражаючим.І як на мене, тут сценаристи "Великої маленької брехні" (BigLittleLies) перевершили самих себе. В цьому серіалі гарно все, починаючи від чудового стилю одягу Ніколь, неймовірного Г'ю Ґранта,і закінчуючи головним питанням - чи добре ми знаємо, на що здатна людина, з якою прожили півжиття?

Неперевершена гра голлівудських акторів (фото: imdb.com)

Бажаю приємного перегляду