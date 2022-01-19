Найочікуваніші серіали 2022 року: що варто подивитися

Миротворець

Прем'єра 13 січня

Супергеройський серіал "Миротворець" є спін-оффом "Загону самогубців". Телешоу в жанрі пригодницька комедія розповість історію персонажа Миротворець. Цей переконаний патріот хоче допомогти країні і готовий домагатися миру за всяку ціну, навіть якщо знадобиться вбивати. Як і у випадку з фільмом, сценарій до серіалу написав Джеймс Ганн, а режисуру епізодів з ним розділив Бред Андерсон. Ганн зізнається, що звернення саме до цього героя стало приводом зробити більш приземлену і спокійну історію, ніж "Загін" і "Вартові Галактики", а також поговорити про сучасні світові проблеми.

Володар кілець

Прем'єра 2 вересня

Серіал буде приквелом добре відомої історії "Хоббіта" і "Володаря кілець". Подробиць про нього поки що досить мало. Сюжет розгорнеться за багато років до дії фільмів - в епоху, коли Саурон тільки викував злощасне кільце. Нам розкажуть про те, як з'явилися могутні Кільця Всевладдя, яка була їх доля і як розгорталася грандіозна битва за володіння могутністю. Всього планується 5 сезонів. Основою першого сезону буде розповідь про ранні роки лицаря Арагорна, до того, як він очолить Возз'єднане Королівство.

Винаходячи Анну

Прем'єра 11 лютого

Це екранізація реальних пригод аферистки Анни Делві, яка кілька років тому переконала вищий світ Нью-Йорка у власному високому походженні. Справжнє ім'я Делві - Анна Сорокіна. Багата спадкоємиця виявляється фейком. Кримінальний міні-серіал з реальної історії. Аферистку грає Джулія Гарнер, яка завдяки своїй ролі в "Озарку" перетворилася на одну з найяскравіших актрис сучасності.

Сяючі дівчата

Прем'єра: дата поки невідома

Продюсером фантастичного трилера "Сяючі дівчата" став сам Леонардо ДіКапріо. За сюжетом жебрак знаходить машину часу в Чикаго 1930-х років. Він може подорожувати в часі в майбутнє, але за це повинен вбивати "сяючих" дівчат, тобто талановитих і яскравих. Одна з його жертв, зіграна Елізабет Мосс, дивом виживає. Вона намагається знайти свого вбивцю будь-якими методами, навіть якщо їй доведеться пройти через різні епохи. В основі серіалу - бестселер "Сяючі" (2013) письменниці з ПАР Лорен Б'юкес.

Пісочна людина

Прем'єра зима-весна 2022

Довгоочікувана екранізація серії графічних романів Ніла Геймана про повелителя снів Морфея (Том Старрідж). Будучи однією з безсмертних істот, в 1916 році він потрапив в ув'язнення до чаклуна в результаті окультного ритуалу і провів там 105 років. Втікши з полону, за допомогою магічних артефактів він хоче відновити свою владу над країною мрій, хаос в якій загрожує всьому сущому. Акторська компанія підібралася соковита: Том Старрідж, Гвендолін Крісті, Чарльз Денс, Бойд Холбрук, Джоелі Річардсон і Стівен Фрай.

Позолочений вік

Прем'єра 24 січня

Ще один історичний серіал від Джуліана Феллоуза, автора популярного "Абатства Даунтон". Винесений в назву позолочений вік - це США в кінці 19 століття, відразу після закінчення Громадянської війни між Північчю і Півднем. Сирота без гроша за душею (Луїза Джейкобсон) відправляється в Нью-Йорк на піклування своїх багатих тіточок. Вона намагається освоїтися у вищому суспільстві. Одна з тіточок на пару з племінницею рветься в еліту, конкуруючи з цинічним сусідським подружжям, для яких головний девіз по життю - "Гроші вирішують все".

Будинок дракона

Прем'єра: уточнюється

"Будинок дракона" - ще одна фентезійна передісторія, яка чекає нас в 2022 році. Сюжет розповідає історію, яка сталася за 200 років до початку подій "Гри престолів" і є екранізацією роману Джорджа Р.Р. Мартіна "Полум'я і кров". У центрі сюжету опиняться герої будинку Таргарієнів. Після смерті короля Візеріса Таргаріена (Падді Консідайн) в битві за право на Залізний трон зчепилися його спадкоємці, серед яких був його молодший брат Деймон (Метт Смітт), дочка Рейніра (Емма Д'арсі) і її зведений брат Ейгон. Все це призвело до міжусобиці та громадянської війни під назвою "Танець драконів".

Місячний лицар

Прем'єра влітку 2022

Серіал про пригоди колишнього морпіха Марка Спектора (Оскар Айзек) зробив Джеремі Слейтер - шоураннер "Академії Амбрелла", де супергерої представали у вигляді дисфункціональної сім'ї. А ось Спектор, він же місячний лицар, страждає дисоціативним розладом. У його розколотій свідомості існує відразу кілька особистостей, серед яких єгипетський бог Хонсу, караючий злочинців, - він-то і втягує Спектора у війну богів.

Кабінет рідкостей/10 годин після півночі

Прем'єра навесні 2022

Іспанський майстер фентезі і трилерів Гільєрмо дель Торо представить міні-серіал антологію за власними сюжетами. Серії в ньому не будуть пов'язані між собою. Кожна серія представить закінчену хоррор-історію. Можливо, в цьому шоу Гільєрмо дель Торо покаже нам екранізації історій Лавкрафта і Олександра Дюма. Головну роль виконає Руперт Грінт, відомий за роллю Рона Візлі у фільмах "Гаррі Поттер".