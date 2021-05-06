"Сестричка": 9 травня українцям покажуть зворушливий фільм про війну

У цьому фільмі глядачі побачать зворушливі історії про дружбу, співчуття і справжні почуття на тлі страшних подій Другої світової війни.

Про що фільм "Сестричка"

Весна 1942 року. Вихованка дитячого будинку Варя Семченко втікає на фронт, але її повертають назад. Ворог бомбить прифронтову зону. Під уламками гинуть вихованці дитячого будинку, але Варя дивом залишається живою. По дорозі в евакуацію вона відстає від автоколони і, щоб уникнути загрози арешту, бере собі ім'я загиблої подруги Ані. Вона успішно закінчує курси медсестер і разом з новою подругою Катею вирушає на фронт. Але перед цим дівчата дають клятву не заводити романи на війні.

У перший же день на фронті красуня Катя закохується в молодого розвідника Митю. У Ані стримати обіцянку також не виходить - вона зближується з командиром загону розвідників Савелієм. Але дівчина боїться свого почуття, адже тоді їй доведеться зізнатись у брехні.

Кадр з фільму "Сестричка"

Хто виконав головні ролі у фільмі

У картині, режисером якої став Георгій Фероренко, знялися Дарія Гірник, Володимир Верьовочкін, Олександра Бєлоглазова, Роман Соболевський, Святослав Астрамович та інші як уже відомі, так і молоді актори.

Для Максима Самчика, наприклад, це перший досвід роботи в історичному проекті. Він зізнається: уявити, що міг би жити в той час, йому не складно, адже кожен період цікавий по-своєму. Але артист радий, що живе в 21 столітті.

"Мій герой Митя – простий, щирий, ексцентричний, досить агресивний хлопець. Він заводиться із півслова. Що на душі - те і говорить. Любить - скаже й обійме, розсердиться - вдарить або якось по-іншому проявить свою злість. Через мого героя звучить тема кохання на фронті, яке змітає всі перешкоди", - каже Максим.

Кадр з фільму "Сестричка"

А Дарія Гірник зізнається, що героїня Аня їй дуже близька. І хоча спочатку артистці було непросто приміряти на себе чуже життя, як тільки включалася камера, вона повністю вживалася в роль.

"Моя героїня сильна духом. Молода дівчина, яку не зломили події, що сталися з нею. Співчуття, доброта, любов в її серці ні на хвилину не переставали жити в ній. У різних ситуаціях Бог давав їй можливість проявити ці якості. У ній є той трепетний вогник... Як то кажуть, що горіло, то згасне, але в моїй героїні якщо і згасне вогонь, то вона повстане, як фенікс з попелу, і запалить цей вогонь знову", - зазначає молода актриса.



"Сестричка" - це фільм про те, що потрібно цінувати життя. У цьому посил нашої історії. Адже створене одного разу зло здатне погубити багато життів. У серіалі буде сцена, в якій Савелій співає пісню "Не для мене прийде весна", яку співали солдати перед тим, як йти в бій, знаючи, що для них сонце вже не зійде. До слова, її виконав сам артист", - говорить про картину Фероренко.

Кадр з фільму "Сестричка"