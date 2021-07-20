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Шампури догори! Спливли перші деталі про нову українську комедію "На природу"

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Вівторок 20 липня 2021 18:19
Шампури догори! Спливли перші деталі про нову українську комедію "На природу" Фото: наразі триває підготовка до зйомок комедії "На природу" (pexels.com)
Автор: Lite

В Україні почалася підготовка до зйомок повнометражної кінопрокатної комедійної стрічки під робочою назвою "На природу".

Що відомо про цю "народну" комедію - читайте у нашому матеріалі нижче.

Сюжет фільму - простий і близький кожному

Для першого спільного кінопроєкту каналу "Україна" та FILM.UA Group був обраний жанр народної сімейної комедії.

"Задуманий сюжет буде зрозумілий та близький широкій аудиторії, адже багато хто потрапляв у подібні ситуації". - кажуть автори кантини.

Щойно настають теплі весняні дні, родини намагаються поїхати на природу - відпочити, провести разом час, насолодитися першим сонечком (і, звичайно ж, наробити нових фото для соцмереж).

У центрі сюжету - дві родини, які випадково опиняються на одній галявині, котру кожна з них вважає "своєю". До того ж, вони мають протилежні погляди не тільки на рецепт маринаду для шашлику, але й на те, як правильно жити та виховувати дітей.

Хто зрештою відвоює собі місце під мангал? Та чи зможе третя сила, якій теж знадобилася ця галявинка, примирити дві сім’ї з абсолютно різним світоглядом?

Автори фільму обіцяють багато пригод, сміху, знайомих ситуацій, зірок, свіжого повітря та несподіваних появ на тій самій галявині.

Наразі триває підготовка до зйомок комедії.

Шампури догори! Спливли перші деталі про нову українську комедію &quot;На природу&quot;

Перший постер фільму

Зауважимо, що канал "Україна" вперше стане співпродюсером прокатного фільму, освоюючи таким чином новий для себе виробничий напрям розважального кіно для широкої аудиторії.

Раніше ми писали, що українцям покажуть комедійний детектив для всієї сім'ї.

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