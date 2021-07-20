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"Шампури догори!" Всплыли первые детали о новой украинской комедии "На природу"

Новина українською →
Вторник 20 июля 2021 18:19
"Шампури догори!" Всплыли первые детали о новой украинской комедии "На природу" Фото: сейчас идет подготовка к съемкам комедии "На природу" (pexels.com)
Автор: Lite

В Украине началась подготовка к съемкам полнометражной кинопрокатной комедийной ленты под рабочим названием "На природу".

Что известно об этой "народной" комедии - читайте в нашем материале ниже.

Сюжет фильма - прост и близок каждому

Для первого совместного кинопроекта канала "Украина" и FILM.UA Group был выбран жанр народной семейной комедии.

"Задуманный сюжет будет понятен и близок широкой аудитории, ведь многие попадали в подобные ситуации". - говорят авторы картины.

Как только наступают теплые весенние дни, семьи пытаются поехать на природу - отдохнуть, провести вместе время, насладиться первым солнышком (и, конечно же, наделать новых фото для соцсетей).

В центре сюжета - две семьи, которые случайно оказываются на одной поляне, которую каждая из них считает "своей". К тому же, они имеют противоположные взгляды не только на рецепт маринада для шашлыка, но и на то, как правильно жить и воспитывать детей.

Кто в конце концов отвоюет себе место под мангал? Но сможет ли третья сила, которой тоже понадобилась эта полянка, примирить две семьи с совершенно разным мировоззрением?

Авторы фильма обещают много приключений, смеха, знакомых ситуаций, звезд, свежего воздуха и неожиданных появлений на той же поляне.

Сейчас идет подготовка к съемкам комедии.

&quot;Шампури догори!&quot; Всплыли первые детали о новой украинской комедии &quot;На природу&quot;

Первый постер фильма

Заметим, что канал "Украина" впервые станет сопродюсером прокатного фильма, осваивая таким образом новое для себя производственное направление развлекательного кино для широкой аудитории.

Ранее мы писали, что украинцам покажут комедийный детектив для всей семьи.

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