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"Той самий тип, від якого нудить": учасник "Холостячки 2" здивував зверненням до глядачів шоу

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Четвер 11 листопада 2021 11:38
"Той самий тип, від якого нудить": учасник "Холостячки 2" здивував зверненням до глядачів шоу Андрій Задворний (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)
Автор: Styler

Після восьмого випуску "Холостячки 2" зі Златою Огнєвіч претендентів на її руку і серце залишилося всього четверо, і кожному з них належить довести красуні, що саме він – той самий. Так, серед них - бізнесмен Андрій Задворний, який вже на трьох побаченнях поспіль дарував Златі пристрасні поцілунки, на які та відповідала взаємністю.

Чоловік відкрито ділиться своїми своїми емоціями і переживаннями з шанувальниками в Instagram і дає зворотний зв'язок.

Так, Андрій вирішив звернутися до шанувальників і хейтерів в мережі, і подякувати як одних, так і інших. Чоловікові приємно, що глядачі відкладають у бік справи, щоб співпереживати учасникам або навпаки, обговорювати їх і обурюватися, емоціонують і обговорюють.

"Я вдячний вам за вашу категоричність, різкість, тому що іноді це підсвічує проблеми", - знайшов раціональне зерно в тому, що відбувається підприємець.

&quot;Той самий тип, від якого нудить&quot;: учасник &quot;Холостячки 2&quot; здивував зверненням до глядачів шоу

Андрій Задворний звернувся до глядачів "Холостячки" (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Він зізнався, що часто бачить на обличчях перехожих посмішки, вони підходять і жваво цікавляться тим, що відбувається на шоу, діляться емоціями і почуттями, не скупляться на добрі слова.

Не обходиться і без нещадної критики, але навіть за неї Андрій вдячний і приймає з розумінням.

"Я, той самий тип, від якого вас нудить, чувак зі щербиною, некрасивий волоцюга, асексуальний, абьюзер, тиран, інтриган, балабол, жінконенависник, безвідповідальний вискочка, жмот, лицемір, якого незрозуміло чому досі Злата не вигнала", - описав себе словами деяких шанувальників шоу Андрій.

&quot;Той самий тип, від якого нудить&quot;: учасник &quot;Холостячки 2&quot; здивував зверненням до глядачів шоу
Андрій Задворний подякував за похвалу і критику (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"І я ж щирий красень, з класним почуттям гумору, справжній, прямолінійний, зухвалий, зі своєю точкою зору, той, який не стелиться, відповідальний, цікавий, самодостатній, головний претендент на серце Злати", - навів аргументи своїх шанувальників в мережі чоловік.

"Від любові до ненависті один крок, він дуже простий (немає нічого простішого ненависті). Набагато складніше крок у зворотному напрямку, але не кожен здатний на нього", - підсумував бізнесмен.

Нагадаємо, що раніше Андрій Задворний висловився про складнощі побудови стосунків на проекті "Холостячка".

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