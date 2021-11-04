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Учасник "Холостячк 2" зробив щемливе зізнання про себе: ця потреба у мене з дитинства

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Четвер 04 листопада 2021 17:35
Учасник "Холостячк 2" зробив щемливе зізнання про себе: ця потреба у мене з дитинства Олег Плахотнюк (фото: instagram.com/superolegodessa)
Автор: Ольвія Агаркова

Сьомий випуск "Холостяки 2" був насичений подіями – Злата Огнєвіч з'їхалася з учасниками в Одесі і оселилася в одному будинку. Конкуренція між чоловіками стала куди жорсткішою, а дружба відійшла на другий план.

Так, під час потрійного побачення на морі Олег Плахотнюк залишився не при справах, поки його суперник Дмитро Шевченко із задоволенням катався зі співачкою на гідроциклах. Чоловік обурився поведінкою конкурента, який порушив джентельменський договір і залишив товариша в біді.

Тепер же Олег вирішив розповісти в Instagram, чому пішов на" Холостячку " і розкрити деякі деталі приватного життя.

Він зазначив, що в той час його емоційний стан залишав бажати кращого. Чоловік опинився на роздоріжжі і не знав, що робити з особистим життям – будувати нові відносини або продовжити тривалий холостяцький період.

Учасник &quot;Холостячк 2&quot; зробив щемливе зізнання про себе: ця потреба у мене з дитинства

Олег Плахотнюк розповів, чому пішов на реаліті (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Я "парна тварина", мені потрібна людина поруч, людина заради якої хочеться прокидатися і поруч лягати спати, творити, доглядати і оточувати турботою", - зізнався чоловік.

Олег коротко розповів нелегку історію про своє життя і пояснив, чому гостро потребує любові.

"Ця потреба у мене, напевно, з дитинства - мене з півтора року виховували бабуся і дідусь, вони дали мені все що могли і навіть більше, але справжньої батьківської любові, по всій видимості, я недоотримав", - зазначив він.

Учасник &quot;Холостячк 2&quot; зробив щемливе зізнання про себе: ця потреба у мене з дитинства

Олег зізнався, чому гостро потребує любові (фото: instagram.com/superolegodessa)

У якийсь момент йому надійшла пропозиція стати учасником реаліті "Холостячка", але остаточне рішення він прийняв лише тоді, коли дізнався ім'я головної героїні.

"Злата мені подобалася завжди, я спостерігав за нею ще з 2010, потім на "Євробаченні", знав про її шлях в політиці і майже весь пісенний репертуар! Саме присутність цієї мініатюрної, кароокої брюнетки і переважило моє рішення в бік участі на проекті", – резюмував фітнес-інструктор.

Нагадаємо, що раніше екс-учасник "Холостячки 2" Роман Васильєв зробив зізнання про свій шлях на проекті.

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