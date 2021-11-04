Участник "Холостячк 2" сделал щемящее признание о себе: эта потребность у меня с детства

Так, во время тройного свидания на море Олег Плахотнюк остался не у дел, пока его соперник Дмитрий Шевченко с удовольствием катался со певицей на гидроциклах. Мужчина возмутился поведением конкурента , который нарушил джентельменский договор и оставил товарища в беде.

Седьмой выпуск "Холостяки 2" был насыщен событиями – Злата Огневич съехалась с участниками в Одессе и поселилась в одном доме. Конкуренция между мужчинами стала куда жесте, а дружба отошла на второй план.

Теперь же Олег решил рассказать в Instagram , почему пошел на "Холостячку" и раскрыть некоторые детали частной жизни.

Он отметил, что в то время его эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Мужчина оказалася на распутье и не знал, что делать с личной жизнью – строить новые отношения или продолжить затянувшийся холостяцкий период.

Олег Плахотнюк рассказал, почему пошел на реалити (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Я "парное животное", мне нужен человек рядом, человек ради которого хочется просыпаться и рядом ложиться спать, творить, ухаживать и окружать заботой", - признался мужчина.

Олег кратко рассказал нелегкую историю о своей жизни и пояснил, почему остро нуждается в любви.

"Эта потребность у меня, наверное, с детства - меня с полтора года воспитывали бабушка и дедушка, они дали мне все что могли и даже больше, но настоящей родительской любви, по всей видимости, я недополучил", - отметил он.

Олег признался, почему остро нуждается в любви (фото: instagram.com/superolegodessa)

В какой-то момент ему поступило предложение стать участником реалити "Холостячка", но окончательное решение он принял лишь тогда, когда узнал имя главной героини.

"Злата мне нравилась всегда, я наблюдал за ней еще с 2010, потом на "Евровидении", знал о ее пути в политике и почти весь песенный репертуар! Именно присутствие этой миниатюрной, кареглазой брюнетки и перевесило мое решение в сторону участия на проекте", – резюмировал фитнес-инструктор.