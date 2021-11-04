Учасник "Холостячк 2" зробив щемливе зізнання про себе: ця потреба у мене з дитинства

Він зазначив, що в той час його емоційний стан залишав бажати кращого. Чоловік опинився на роздоріжжі і не знав, що робити з особистим життям – будувати нові відносини або продовжити тривалий холостяцький період.

Олег Плахотнюк розповів, чому пішов на реаліті (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Я "парна тварина", мені потрібна людина поруч, людина заради якої хочеться прокидатися і поруч лягати спати, творити, доглядати і оточувати турботою", - зізнався чоловік.

Олег коротко розповів нелегку історію про своє життя і пояснив, чому гостро потребує любові.

"Ця потреба у мене, напевно, з дитинства - мене з півтора року виховували бабуся і дідусь, вони дали мені все що могли і навіть більше, але справжньої батьківської любові, по всій видимості, я недоотримав", - зазначив він.

Олег зізнався, чому гостро потребує любові (фото: instagram.com/superolegodessa)

У якийсь момент йому надійшла пропозиція стати учасником реаліті "Холостячка", але остаточне рішення він прийняв лише тоді, коли дізнався ім'я головної героїні.

"Злата мені подобалася завжди, я спостерігав за нею ще з 2010, потім на "Євробаченні", знав про її шлях в політиці і майже весь пісенний репертуар! Саме присутність цієї мініатюрної, кароокої брюнетки і переважило моє рішення в бік участі на проекті", – резюмував фітнес-інструктор.