Учасник "Холостячки 2" здивував зізнаннями про себе і розповів про конфлікти з конкурентами: можу бути брутальним
П'ятий випуск романтичного реаліті осені "Холостячка 2" зі Златою Огнєвіч сміливо можна назвати гарячим і врожайним на ... поцілунки. Крім того, деякі учасники шоу змусили зірку подивитися на них по-новому. Так, Роман Васильєв по-справжньому здивував Злату і своїх конкурентів, які до останнього моменту навіть не здогадувалися, що романтичний стоматолог потайки відправився до холостячки на Кіпр, куди та полетіла з трьома чоловіками. Він підготував для артистки особливе побачення, на якому та вперше встала на флайборд, а активний день парочка закінчився романтичною вечерею. Правда, на відміну від конкурентів Андрія Задворного і Дмитра Шевченка, які поцілували Злату, лікар не дозволив собі зайвого. Зате він ефектно з'явився по руку із зіркою на Церемонії троянд.
Роман став учасником прямого ефіру авторського шоу Григорія Решеника LoveLiveShow в Instagram.
Глядачі і навіть учасники "Холостячки 2" не раз "дорікали" його в тому, що він ідеальний і послідовний, всі його дії – вивірені і сплановані. На це Роман відповів просто і стримано.
"Я ж медик. У мене є моя профдеформація - все повинно бути чітко, конкретно, по поличках", - пояснив він.
"Мене дивує, що виховану і стриману людину з правильними манерами називають ідеальною, вішають ярлик. Я не хочу подобатися всім. Я просто хочу показувати свої манери, і кому це подобатися – це мої люди. Я можу бути брутальним. Іноді і побешкетувати можна, але все повинно бути в міру", - висловився Роман.
Стоматолог зізнався, чи готовий до поцілунку зі Златою. Для нього цей інтимний момент несе особливий, серйозний посил.
"Я готовий. Але поцілунок - це не просто дотик губ - це щось інтимне, що говорить про почуття. Якщо з боку Злати це буде взаємне, то тоді поцілунок 100% відбудеться", - заявив Роман.
Роман вражає Злату романтичними вчинками і сюрпризами (фото: instagram.com/god_of_dentistry)
Він також розповів правду про те, як уживаються учасники на одній території.
"Коли ми потрапили в будинок, був момент притирання. Але ми дуже швидко знайшли спільну мову і розставили все по своїх місцях і все мікроконфлікти, які були, дуже швидко вирішувалися. Цінно, що дорослі люди вміють домовлятися. Я забув, коли останній раз виходив з себе, кричав на когось", - зізнався романтичний лікар.
Роман розсекретив свої приховані таланти і розповів про те, як він любить проводити дозвілля і які у хобі у нього є.
"Верхова їзда - моя любов. Я почав навчатися грі на фортепіано, на проекті я спробував заспівати. Але це точкові захоплення. Основне пов'язано з активним відпочинком, спортом, подорожами", - перерахував він свої переваги.
Нагадаємо, що раніше Андрій Задворний обурився через поцілунок Злати Огнєвіч з його суперником.