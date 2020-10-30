Український фільм потрапив у топ найстрашніших: нагадує "Франкенштайна"

Напередодні Геловіну The New York Times включив стрічку "Голем" української компанії SE Film Production до своєї добірки 13 найстрашніших фільмів, описавши картину як "незвичайний надприродний трилер, що нагадує "Франкенштайна" та "Відьму" Роберта Еґґерса".

Фільм "Голем" української компанії та ізраїльських режисерів Йоав та Дорон Пас знімали у 2017 році в Києві та у 2018-му в Одесі. Головну роль виконав 15-річний український актор Кирило Черняков.

Окрім "Голему" до списку найстрашніших фільмів від The New York Times потрапили такі картини:

Лютий (The Blackcoat’s Daughter)

Камера (Cam)

Виродок 2 (Creep 2)

Зловісні мерці (The Evil Dead)

Будинок 1000 трупів (House of 1000 Corpses)

Запрошення (The Invitation)

Полтергейст (Poltergeist)

Дев'ята сесія (Session 9)

Химера (Splice)

Мила (Sweetheart)

Прибрати з друзів (Unfriended)

Щоб ви зробили… (Would You Rather)

Про що фільм "Голем"

Дія картини відбувається в розпал епідемії чуми в Литві в 1673 році. Невелике єврейське селище живе відособленим життям, однак російські християни по сусідству звинувачують їх у поширенні хвороби. Головна героїня Ханна за допомогою стародавніх заклинань створює Голема - істоту-захисника, що дуже схожий на її власного загиблого сина. Один за одним йдуть із життя вороги Ханни і всі, хто бажав їй та її селищу зла. Але жінка не знала, що Големом керує набагато страшніша сила ніж та, яка загрожувала до його появи.

"Узимку 2017 року я побачив кіностудію у селі Ніжиловичі під Києвом і зрозумів, що це ідеальна локація для історичного фільму жахів. Я був у захваті від ідеї зняти там горор і запропонував своєму другові та драматургу Аріелю Коену написати сценарій. Влітку того ж року ми почали зйомки", - каже продюсер стрічки Шалом Айзенбах.

Трейлер фільму "Голем"

Прем’єра "Голему" відбулася на найбільшому горор фестивалі у світі - Frightfest у Лондоні. Права на трансляцію фільму придбали Netflix, Amazon та iTunes. Стрічка також була визнана одним із найкращих фільмів жахів виданням Rotten Tomatoes та стрімінговою платформою Netflix.

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