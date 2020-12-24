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Український фільм потрапив в топ разом з "Диво-жінкою: 1984" та "Аферою по-голлівудськи"

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 16:11
Український фільм потрапив в топ разом з "Диво-жінкою: 1984" та "Аферою по-голлівудськи" Кадр з фільму "Казка старого мельника"
Автор: Lite

За перший тиждень прокату "Казка старого мельника" перевищила за зборами всі українські фільми з початку пандемії. За прогнозами, це буде найкасовіший з українських фільмів, що вийшли на екрани з березня 2020 року.

Так, за результатами минулого уїкенду, український фільм потрапив у топ-3 за кількістю глядачів, поступившись місцем лише картинам "Диво-жінка: 1984" та "Афера по-голлівудськи".

Крім того, "Казка старого мельника" стала лідером серед контенту для дітей, за кількістю глядачів, випередивши такі фільми, як "Гаррі Поттер і принц-напівкровка", "Пітер Пен і Аліса в країні чудес", а також всі анімаційні фільми.

Про фільм "Казка старого мельника"

"Казка старого мельника" - цікава, видовищна стрічка для всієї родини. Колоритні герої і атмосферні локації, масштабні декорації, видовищні трюки і спецефекти. У казці герої потрапляють в полон, подорожують, випробовують свої сили, закохуються, перевіряють силу дружби. Картина наповнена добрими і злими міфічними героями. Як і у всіх казках добро перемагає зло!

Ця стрічка знята режисером Олександром Ітигіловим за мотивами однойменної казки Сергія Ухачевського. У фільмі можна побачити таких відомих акторів, як Аду Роговцеву, Ірму Вітовську, Олесю Жураковську, Анну Кошмал, Наталю Сумську, Остапа Ступку, Анатолія Хостікоєва та інших.

"Я хочу сказати, щоб зняти таке кіно, потрібно багато зусиль зі всіх сторін. Робота неймовірна і ви бачили самі, серйозна, складна, прекрасно все знято, прекрасні актори, майстри своєї справи. І, звичайно, я хочу, щоб держава піклувалася про українське кіно. На нього, можливо, навіть потрібно більше, ніж на інше кіно, і це треба розуміти", - поділилася Ада Роговцева.

Український фільм потрапив в топ разом з &quot;Диво-жінкою: 1984&quot; та &quot;Аферою по-голлівудськи&quot;

Кадр з фільму "Казка старого мельника"

Фільм буде в прокаті всі новорічні свята, до початку локдауну - 8 січня.

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