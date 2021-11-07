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Злата обнадіяла мене: вибулий учасник "Холостячки 2" зважився на щире зізнання

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Неділя 07 листопада 2021 10:05
Злата обнадіяла мене: вибулий учасник "Холостячки 2" зважився на щире зізнання Олег Плахотнюк (фото: instagram.com/superolegodessa)
Автор: Ольвія Агаркова

Восьмий випуск найромантичнішого шоу "Холостячка 2" змусив учасників неабияк переживати – чоловіків на проекті залишається все менше, а фінал все ближче. Злата Огневич придумала для них справжнє випробування перед Церемонією троянд – показала на великому екрані поцілунки і особливо романтичні моменти зі своїми фаворитами, що змусило почати нервувати навіть найстійкіших. Після індивідуального побачення з бізнесменом і фітнес-інструктором Олегом Плахотнюком, на якому той намагався зблизитися з артисткою, вона вирішила не обнадіювати чоловіка і не давала йому бутоньєрку.

На особистій сторінці в Instagram він поділився переживаннями та емоціями після відходу з проекту.

Чоловік зізнався, що його долають дивні і суперечливі почуття - вперше за 8 тижнів він повірив у себе, взяв під контроль хвилювання і переживання і повірив у можливість спільного майбутнього з холостячкою. Він розслабився і зовсім не думав про Церемонію троянд.

Злата обнадіяла мене: вибулий учасник &quot;Холостячки 2&quot; зважився на щире зізнання

Олег щиро сподівався на зближення зі Златою (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Можливо, виною тому моя довірливість, адже на тренуванні Злата обнадіяла мене, попросила не переживати, і взагалі, як мені здалося на цьому тижні, ми непогано провели час, і я показав себе з ще одного боку - дорослого, серйозного чоловіка, який знає що хоче і робить конкретні кроки ..." - поділився своїми думками Олег.

Він порахував, що зблизився зі Златою, але, на жаль, його пориви не знайшли відгук у співачки, про що вона сказала прямо.


"Я не типаж Злати, вона не відчула іскри між нами і не хоче продовжувати цю агонію - і я вдячний їй за правду. Хоч і сильно засмучений і ... навіть трохи ображений. Я жива людина зі своїми емоціями і переживаннями і ... сьогодні мені боляче", - щиро зізнався фітнес-інструктор.

Він висловив надію, що через час йому стане легше і він знову зможе відкрити серце.

Олег відповів на запитання підписників і зізнався. що все ще не відпустив сітацію, а після перегляду випуску на нього знову нахлинув спогади про пережите.

Злата обнадіяла мене: вибулий учасник &quot;Холостячки 2&quot; зважився на щире зізнання

Скріншот (instagram.com/superolegodessa)

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч зробила несподіване зізнання про себе.

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