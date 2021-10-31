Злата Огнєвіч відповіла на критику свого вибору на "Холостячці": завжди боляче відпускати

Після 7-го випуску романтичного реаліті "Холостячка 2" , який вийшов в ефір 29 жовтня, головна героїня шоу Злата Огнєвіч не стала давати троянду і відправила додому стоматолога Романа Васильєва. На думку співачки, у чоловіка "завищені" очікування від коханої, і відповідно така вимогливість їй не підходить. При цьому таке рішення дівчини викликало критику і подив в мережі.

Злата мовчати не стала і на своїй сторінці в Instagram прокоментувала свій вибір і рішення, а також звернулася до хейтерів.

Вона опублікувала знімок, на якому зображена в басейні з червоною трояндою - бутоньєркою - в руці. На "Холостячці" бежеве плаття, а її волосся розпущене.

Злата Огнєвіч висловилася про вибір на "Холостячці 2" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Огнєвіч підкреслила, що довіряє своїм почуттям, і їй завжди непросто робити вибір.

"Церемонія Сліз. Таку альтернативну назву про себе я дала цій церемонії троянд. Тому що завжди боляче відпускати, підбирати ті самі, потрібні слова. Мені так неприємно поранити інших, тому що мене поранили безліч разів... Знаю, що своїм рішенням я здобуваю як друзів, так і ворогів. Але це мій вибір і тільки мені за нього згодом відповідати", - написала Злата.

Злата Огнєвіч не дала розу стоматологу Роману Васильєву в 7 випуску шоу (фото: instagram.com/holostyakstb)

Пізніше співачка також звернулася до хейтерів в розділі Stories свого аккаунта і навіть пожартувала, що тепер дорога до серця Романа відкрита.

"З кожною церемонією троянд на мене виливається все більше і більше хейта. Найголовніше це те, що на побачення з чоловіками ходжу саме я, не ви, які дивляться по той бік екрану і можливо не бачать якихось моментів в спілкуванні і, найголовніше, в моїх почуттях. Тому що я ходжу на побачення, спершись виключно на свої почуття, на свої внутрішні відчуття. Для мене це номер 1. Ну і до речі, дівчатка, які дуже засмучені моїм вибором відправити Рому Васильєва додому і не дати йому троянду - тепер ви можете йому написати, у вас мінус одна конкурентка", - заявила Огнєвіч.