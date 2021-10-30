Перестарався: "холостячка" Огнєвіч розсталася з учасником через коня

У проекті "Холостячка 2" за підсумками сьомого випуску кількість учасників скоротилася вже до п'яти - шоу покинув ще один претендент на серце головної героїні реаліті співачки Злати Огнєвіч.

При цьому саме з ним у Злати був найбільший збіг за результатами опитування про побутові переваги та життєві звички, який влаштував ведучий.

Так у глядачів могло скластися враження, що Роман і справді підходить для "холостячки" краще...

Додамо також, що для закріплення свого "лицарського образу" стоматолог влаштував для співачки кінну прогулянку одеським пляжем. Однак не все вийшло гладко - виявилося, що Злата обзавелася фобією на катання верхи, коли одного разу впала з коня під час зйомок кліпу.

У підсумку артистка вирішила, що у Романа "завищені" очікування від коханої, і відповідно така вимогливість їй не підходить.

Роман Васильєв залишає проект "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Рома, я вже говорила, що ти занадто намагаєшся бути ідеальним. На нашому побаченні я зрозуміла, що ти чекаєш цього від інших. Я зовсім не ідеальна, і ніколи такою не буду", - сказала йому Злата і додала, що троянди у неї для нього немає.

Роман відреагував на рішення "холостячки" словами подяки за подаровані емоції на проекті та проведений з нею час, а також зізнався, що у нього дійсно стали зароджуватися почуття до Злати.

На шоу "Холостячка" після 7 випуску залишилося тільки п'ять учасників (фото: facebook.com/TheBachelorUa)