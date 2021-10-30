ru ua
Сб, 30 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Перестарався: "холостячка" Огнєвіч розсталася з учасником через коня

Новость на русском →
Субота 30 жовтня 2021 09:33
Перестарався: "холостячка" Огнєвіч розсталася з учасником через коня Колаж РБК-Україна: хто покинув проект "Холостячка 2" у 7 випуску
Автор: Володимир Костирін

У проекті "Холостячка 2" за підсумками сьомого випуску кількість учасників скоротилася вже до п'яти - шоу покинув ще один претендент на серце головної героїні реаліті співачки Злати Огнєвіч.

Артистка на церемонії троянд не вручила заповітну квітку Роману Васильєву.

При цьому саме з ним у Злати був найбільший збіг за результатами опитування про побутові переваги та життєві звички, який влаштував ведучий.

Так у глядачів могло скластися враження, що Роман і справді підходить для "холостячки" краще...

Додамо також, що для закріплення свого "лицарського образу" стоматолог влаштував для співачки кінну прогулянку одеським пляжем. Однак не все вийшло гладко - виявилося, що Злата обзавелася фобією на катання верхи, коли одного разу впала з коня під час зйомок кліпу.

У підсумку артистка вирішила, що у Романа "завищені" очікування від коханої, і відповідно така вимогливість їй не підходить.

Перестарався: &quot;холостячка&quot; Огнєвіч розсталася з учасником через коня

Роман Васильєв залишає проект "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Рома, я вже говорила, що ти занадто намагаєшся бути ідеальним. На нашому побаченні я зрозуміла, що ти чекаєш цього від інших. Я зовсім не ідеальна, і ніколи такою не буду", - сказала йому Злата і додала, що троянди у неї для нього немає.

Роман відреагував на рішення "холостячки" словами подяки за подаровані емоції на проекті та проведений з нею час, а також зізнався, що у нього дійсно стали зароджуватися почуття до Злати.

Перестарався: &quot;холостячка&quot; Огнєвіч розсталася з учасником через коня

На шоу "Холостячка" після 7 випуску залишилося тільки п'ять учасників (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Раніше ми писали про те, що учасник "Холостячки 2" Роман Васильєв розкрив правду про свій характер і зробив особисті зізнання.

Нагадаємо, на минулому випуску шоу "Холостячка 2" Злата Огневич розсталася з трьома кавалерами, однак одному з них дала можливість повернутися в проект, якщо він виконає важливу умову.

Читайте LITE в Google News
Злата Огнєвіч Холостячка
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Справжнє бабине літо: де сьогодні температура підніметься до 18 градусів
Справжнє бабине літо: де сьогодні температура підніметься до 18 градусів