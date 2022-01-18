Злата не сумнівалася: фаворит глядачів з "Холостячки 2" розповідає правду про стосунки з Огнєвіч після шоу
Король френдзони, фаворит глядацьких симпатій з "Холостячки 2", бізнесмен Максим Тарапата став для Злати Огнєвіч надійною підтримкою і опорою після її розриву з переможцем реаліті Андрієм Задворним. Віхилений зіркою улюбленець публіки вже більше півроку не втрачає надії завоювати Злату.
Парочка інтригує публіку спільною появою на публіці, навіть провели разом новорічний вікенд. Але, як ми бачимо, тільки вони самі і пускають чутки про свій роман, в який вже ніхто не вірить.
В інтерв'ю для YouTube- каналу "НеВинная" Тарапата розповів, що ж пов'язує його зі Златою і якою він бачить ідеальну жінку поруч.
Макс натякнув, що як і раніше залишається в статусі холостяка, але не проти з ним розпрощатися. На відміну від інших учасників шоу, йому все ніяк не щастить з тією самою. Можливо, образ вірного друга і жилетки для Злати не сприяють його романтичному життю.
Макс і Злата продовжують спілкуватися (фото: instagram.com/tarmaks)
"В даний момент я практикуюся готувати сніданки. Зараз я готую тільки для себе. Але я візуалізую, що мій сніданок може ще комусь дістатися", - з посмішкою уточнив він.
Згадуючи свій шлях на проекті, Максим переконаний, що чоловік повинен проявляти наполегливість і ініціативу у відносинах, але завоювати когось, якщо немає взаємності, неможливо.
"Я вважаю, що завоювати людину неможливо. Це не боротьба, це відносини гармонійні і адекватні, коли люди тягнуться один до одного і хочуть бути разом. Зі свого боку чоловік повинен проявляти знаки уваги, але коли в іншої людини немає відповідної реакції і бажання будувати відносини з тобою, то так нічого здорового не побудувати", - упевнений Макс.
Макс вважає, що завоювати дівчину без її бажання неможливо (фото: instagram.com/tarmaks)
Бізнесмен запевняє - на проекті він максимально розкрився і був чесним і щирим. Своєю слабкістю Макс вважає зайву довірливість, але змінюватися не хоче.
"У плані моїх почуттів, я впевнений, що Злата не сумнівалася тоді, і не сумнівалася після проекту. На проекті не йокнуло, бо йокнуло до іншого чоловіка. А зараз у неї період, коли їй потрібно відпустити все, що сталося. Я поруч як друг, безумовно. Коли вона потребує підтримки, я завжди прийду на допомогу. Але зараз говорити про якісь стосунки просто неправильно", - вважає він.
Чи вірите ви в дружбу людей, які намагалися побудувати відносини на очах у всієї країни? Ми переконані, що Макс все ще сподівається і чекає.
Максим був поруч зі Златою у важкий період її життя (фото: instagram.com/tarmaks)
Злата ж після хворобливого розриву з Андрієм Задорожним звернулася до психолога, і вирішила на час не заводити нові відносини, а розібратися в собі.
"Ми підтримуємо стосунки, але не так щільно, як в той період, коли їй було важко. Ми листуємося, поки звели відносини до такого рівня. У неї багато роботи, у мене багато роботи. На цій дистанції нам комфортно. У нас саме дружні стосунки", - уточнив він.
Максим описав ідеальну обраницю і пояснив, який типаж його приваблює. Складається відчуття, що він описує Злату.
"Прямо дуже високих не люблю. Плюс-мінус мого зростання. Люблю, щоб була мініатюренька. Раніше я думав, що люблю блондинок, а пізніше зрозумів, що люблю брюнеток. Тому я для себе вирішив так, що це взагалі не має значення. Мені більше подобаються дівчата з довгим волоссям, ніж з короткими", - перерахував він.
Також Макс назвав привабливі для нього риси жіночого характеру. Він уточнив, що любить цілеспрямованих, захоплених жінок і вітає жіночу самореалізацію. Макс також додав, що не терпить жіночі істерики.
"Мені подобається норовливість. Примхливість повинна бути, але в міру. Трохи норовливості і кокетства має бути. Безумовно, доброта", - резюмував підприємець.
Нагадаємо, що раніше фіналіст "Холостячки 2" Дмитро Шевченко розкрив правду про стосунки Огнєвіч і переможця шоу Андрія Задворного.