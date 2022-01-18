Злата не сомневалась: фаворит зрителей из "Холостячки 2" рассказывает правду об отношениях с Огневич после шоу
Король френдзоны, фаворит зрительских симпатий из "Холостячки 2", бизнесмен Максим Тарапата стал для Златы Огневич надежной поддержкой и опорой после ее разрыва с победителем реалити Андреем Задворным. Отвергнутый любимчик публики уже более полугода не теряет надежды заполучить Злату.
Парочка интригует публику совместным появлением на публике, даже провели вместе новогодний уикенд. Но, как мы видим, только сами ребята и пускают слухи о своем романе, в который уже никто не верит.
В интервью для YouTube-канала "НеВинная" Тарапата рассказал, что же связывает его со Златой и какой он видит идеальную женщину рядом.
Макс намекнул, что по-прежнему остается в статусе холостяка, но не прочь с ним распрощаться. В отличие от других участников шоу, парню все никак не везет с той самой. Возможно, образ верного друга и жилетки для Златы не способствуют его романтичной жизни.
Макс и Злата продолжают общаться (фото: instagram.com/tarmaks)
"В данный момент я практикуюсь готовить завтраки. Сейчас я готовлю только для себя. Но я визуализирую, что мой завтрак может еще кому-то достаться", - с улыбкой уточнил он.
Вспоминая свой путь на проекте, Максим убежден, что мужчина должен проявлять настойчивость и инициативу в отношениях, но завоевать кого-то, если нет взаимности, невозможно.
"Я считаю, что завоевать человека невозможно. Это не борьба, это отношения гармоничные и адекватные, когда люди тянутся друг к другу и хотят быть вместе. Со своей стороны мужчина должен проявлять знаки внимания, но когда у другого человека нет ответной реакции и желания строить отношения с тобой, то так ничего здорового не построить", - уверен Макс.
Макс считает, что завоевать девушку без ее желания невозможо (фото: instagram.com/tarmaks)
Бизнесмен уверяет - на проекте он максимально раскрылся и был честным и искренним. Своей слабостью Макс считает излишнюю доверчивость, но меняться не хочет.
"В плане моих чувств, я уверен, что Злата не сомневалась тогда, и не сомневалась после проекта. На проекте не екнуло, потому что екнуло к другому мужчине. А сейчас у нее период, когда ей нужно отпустить все, что произошло. Я рядом как друг, безусловно. Когда она нуждается в поддержке, я всегда приду на помощь. Но сейчас говорить о каких-то отношениях просто неправильно", - считает он.
Верите ли вы в дружбу людей, которые пытались построить отношения на глазах у всей страны? Мы убеждены, что Макс все еще надеется и ждет.
Максим был рядом со Златой в трудный период ее жизни (фото: instagram.com/tarmaks)
Злата же после болезненного разрыва с Андреем Задорожным обратилась к психологу, и решила на время не заводить новые отношения, а разобраться в себе.
"Мы поддерживаем отношения, но не так плотно, как в тот период, когда ей было тяжело. Мы переписываемся, пока свели отношения до такого уровня. У нее много работы, у меня много работы. На этой дистанции нам комфортно. У нас именно дружеские отношения", - уточнил он.
Максим описал идеальную избранницу и пояснил, какой типаж его привлекает. Складывается ощущение, что он описывает Злату.
"Прямо очень высоких не люблю. Плюс-минус моего роста. Люблю, чтобы была миниатюренькая. Раньше я думал, что люблю блондинок, а позже понял, что люблю брюнеток. Поэтому я для себя решил так, что это вообще не имеет значения. Мне больше нравятся девушки с длинными волосами, чем с короткими", - перечислил он.
Также Макс назвал привлекательные для него черты женского характера. Он уточнил, что любит целеустремленных, увлеченных женщин и приветствует женскую самореализацию. Макс также добавил, что не терпит женские истерики.
"Мне нравиться строптивость. Капризность должна быть, но в меру. Чуть-чуть вредность и кокетство должны быть. Безусловно, доброта", - резюмировал предприниматель.
Напомним, что ранее финалист "Холостячки 2" Дмитрий Шевченко раскрыл правду об отношениях Огневич и победителя шоу Андрея Задворного.