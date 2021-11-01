Зірка "Доктора Хауса" несподівано зізнався, що він гей, і оголосив про заручини

Знаменитий американський актор Кел Пенн вразив своїх шанувальників заявою. Так, зірка серіалу "Доктор Хаус" і фільмів про Гарольда й Кумара зізнався, що він гей і скоро одружиться зі своїм хлопцем, з яким зустрічається вже 11 років.
Про це він оголосив на сторінках своєї книги "Ти не можеш бути серйозним", пише журнал People.
За словами Пенна, його близькі друзі та родина знали про його стосунки Джошем, але він вперше публічно про це заговорив.
"Я дуже радий поділитися про наші стосунки з читачами. Але Джош, мій партнер, мої батьки та мій брат, четверо людей, з якими я у мене найближчі стосунки, не дуже говіркі. Вони не люблять уваги", - сказав актор.
Кел Пенн зі своїм хлопцем
Рідні Кела підтримали його камінг-аут і за це актор їм дуже вдячний.
Також він зізнався, що "відкрив власну сексуальність відносно пізно в порівнянні з багатьма іншими людьми".
Кел Пенн здійснив камінг-аут (фото: instagram.com/kalpenn)
Зараз голлівудська зірка зайнята плануванням дня свого весілля і жартує, що має "великі розбіжності" з Джошем щодо того, наскільки великою буде церемонія.
Кел Пенн здійснив камінг-аут (фото: instagram.com/kalpenn)
Кел Пенн найвідоміший завдяки ролі Кумара Пателя у комедійній франшизі "Гарольд і Кумар".
Він також знявся у ролі Лоуренса Катнера у популярному серіалі "Доктор Хаус".
Крім того, він зіграв у комедійних фільмах і ситкомах, серед яких варто відзначити такі: "Король вечірок", "Вечірка в Лас-Вегасі", "Як я зустрів вашу маму" та "Теорія великого вибуху".
Кел Пенн - зірка фільму "Гарольд і Кумар" (фото: instagram.com/kalpenn)
Однак його перспективна кінокар'єра пішла на спад після того, як він приєднався до адміністрації Барака Обами, ставши заступником директора Управління зв’язків з громадськістю Білого дому у 2009 році.
Кел Пенн і Мішель Обама (фото: instagram.com/kalpenn)
Нагадаємо, нещодавно MELOVIN вперше відверто розповів про стосунки з хлопцем.