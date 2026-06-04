Анастасия Пустовит впервые показала возлюбленного-военного: редкие фото пары

Пустовит показала жениха-военного жениха

Артистка, которая обычно держит личную жизнь подальше от посторонних глаз, опубликовала серию совместных фотографий, излучающих искренность и глубокие чувства.

На снимках Анастасия Пустовит и ее возлюбленный предстают в разных локациях - от городских прогулок до горных пейзажей.

На одном из фото пара зафиксирована во время прогулки по узкой европейской улочке с брусчаткой. Мужчина делает селфи, улыбаясь в камеру, тогда как Анастасия идет позади, выглядя счастливо и расслабленно.

Другой кадр выполнен в формате сверху вниз: влюбленные смотрят прямо в камеру смартфона на фоне каменных плит. Оба выбрали кэжуал-образы и солнцезащитные очки, создавая непринужденную летнюю атмосферу.

На третьем фото пара позирует в Карпатах. На фоне горных пейзажей и облачного неба Анастасия эмоционально показывает большой палец вверх, подчеркивая хорошее настроение и отдых вместе.

Четвертый снимок показывает влюбленных у открытых деревянных дверей в подъезде дома. Они оба одеты в удобную верхнюю одежду и кроссовки, демонстрируя общий стиль и готовность к длительным путешествиям и прогулкам.

Пустовит с женихом (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

Пустовит обратилась к любимому в годовщину отношений

По словам актрисы, их отношения длятся уже пять лет. В то же время большую часть этого времени влюбленным приходилось поддерживать чувства на расстоянии из-за войны.

"Это, кажется, наша первая за все годы годовщина, которую мы встретили вместе. Целых 5 лет. Вместе пол и 4,5 в войне и на расстоянии. Только мы знаем, какой ценой нам это дается, особенно когда за основу берешь любовь", - написала она.

Актриса призналась, что несмотря на все трудности они смогли сохранить близость и сегодня уже считают себя настоящей семьей.

"Мы разные с тобой и одновременно похожи. Уж точно, не побоюсь сказать, семья. Однозначно и в горе, и в радости", - отметила Пустовит.

В заметке артистка также трогательно обратилась к любимому, подчеркнув, что он остается для нее самым близким человеком.

"Ближе тебя нет никого. Пусть так и будет. Еще много-много годовщин", - добавила она.

"Люблю тебя от каменных пляжей до прифронтовых вокзалов. Нам хватит и терпения, и мудрости, и нежности, и времени", - написала Пустовит.

Пустовит с женихом (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

Что известно об отношениях Пустовит

Актриса редко говорит о личной жизни. Известно, что ее избранник уже пятый год служит в ВСУ. Ранее в интервью РБК-Украина она рассказывала, что пара пытается поддерживать близость несмотря на расстояние.

Влюбленные постоянно на связи - созваниваются и присылают друг другу видеосообщения. По возможности актриса ездит к любимому, а он приезжает в короткие отпуска.

Пустовит признавалась, что считает его самым близким человеком и описывает их отношения как партнерство и дружбу.

В конце мая 2025 года Анастасия ошеломила новостью, что она помолвлена.

Не скрывает она и желание стать мамой, но подходит к этому осторожно, подчеркивая, что хочет проходить этот этап рядом с любимым человеком.

О работе в украинском кино, личных переживаниях и возможной мобилизации актриса также рассказала в интервью РБК-Украина LIFE.