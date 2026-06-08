Андрей Макаревич с семьей попал в зону ракетной атаки в Израиле: их дом поврежден

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич вместе с женой и сыном пережил ракетную атаку в Израиле. Семья музыканта оказалась прямо в эпицентре обстрела по дороге домой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост жены артиста Эйнат Кляйн в Facebook .

По словам жены артиста, вечером 7 июня они были в гостях у друзей и задержались там дольше, чем планировали.

Когда семья возвращалась домой, Израиль атаковал Иран, а ракеты пролетали прямо над ними.

Эйнат Кляйн рассказала, что во время обстрела им пришлось укрыться на обочине дороги.

Там семья провела около 40 минут, прежде чем смогла осторожно добраться домой.

"Вечер мы провели в гостях и, надо сказать, сильно задержались. Ну, а на обратном пути нас ждал великолепный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав минут 40 на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой", - написала жена исполнителя.

Когда Макаревич с семьей вернулся в дом, выяснилось, что дом получил серьезные повреждения.

Дом Андрея Макаревича попал под ракетный обстрел в Израиле (фото: facebook.com/einat.klein2)

По словам Эйнат, были разрушения и несколько очагов возгорания.

Несмотря на это, жена музыканта подчеркнула, что главное - все члены семьи остались живы и не пострадали.

Она также отметила, что ситуация могла завершиться значительно хуже.

"Несмотря на разрушения, три точки возгорания и еще Бог знает что все целы, живы и даже не особо напуганы. Ведь события могли развиваться по другому сценарию, и писала бы я сейчас совсем другое сообщение, если бы вообще могла писать", - добавила избранница артиста.

Известно, что Андрей Макаревич с 2014 года поддерживает Украину и открыто осуждает агрессию России.

После начала полномасштабного вторжения РФ музыкант еще четче заявил о своей антивоенной позиции.

Сейчас артист проживает с семьей в Израиле и продолжает осуждать захватническую политику Кремля и войну, которую Россия развязала против Украины.

Андрей Макаревич с семьей (фото: instagram.com/makarevich_andrey_official)