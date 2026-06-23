ua en ru
Вт, 23 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Бебешко заговорил о возрождении "Шанса" и сказал, кто мог бы заменить Скрябина

16:43 23.06.2026 Вт
3 мин
Он назвал неожиданный дуэт, который мог бы оживить легендарный формат
aimg Катерина Собкова
Бебешко заговорил о возрождении "Шанса" и сказал, кто мог бы заменить Скрябина Владимир Бебешко, Кузьма Скрябин (коллаж: РБК-Украина)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко высказался о возможном возвращении культового шоу "Шанс". Он объяснил, почему проект сложно представить без Кузьмы Скрябина и назвал кандидатов на роль новых ведущих.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Славе Демину.

Больше интересного : Как Кароль, Барских и Козловский покорили "Караоке на Майдане": архивные видео, которые вас поразят

Что Бебешко сказал о возвращении "Шанса"

На вопрос Демина, хотел бы продюсер, чтобы проект "Шанс" вернулся, он ответил, что без Андрея Кузьменко - Кузьмы Скрябина, погибшего в ДТП в 2015 году, это не будет иметь смысла.

"Вы знаете, честно говоря, без Кузьмы нет смысла. "Шанс" держался на нем, помните? Далее там (появилась - ред.) Наталья Могилевская, но она свое делает сейчас. А Кузьма - он главным был по факту", - отметил Бебешко.

Кто мог бы стать ведущим "Шанса"

Однако Владимир Бебешко все-таки предположил, кто мог бы заменить Кузьму, если бы проект перезапустили. По его мнению, с этой ролью отлично справился бы Сергей Притула.

"Один человек смог бы. Притула", - признался продюсер.

Также он отметил, что второй соведущей могла бы стать певица Оля Полякова.

"Да потому что Полякова - это ну это бомба. Знаете, что такое Полякова? Ей так надоело уже в Украине. Она может все. Оля может сделать все, что хочет", - отметил он.

Что известно о проекте "Шанс"

"Шанс" - украинское музыкальное талант-шоу, созданное Игорем Кондратюком как продолжение формата "Караоке на майдане".

Проект совмещал элементы реалити и большого телешоу, давая участникам возможность за один день кардинально изменить сценический образ и попробовать себя на большой сцене.

Победители "Караоке на майдане" автоматически становились участниками "Шанса", где с ними работали продюсеры, стилисты и звездные наставники, среди которых были Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин), Наталья Могилевская, а также приглашенные артисты. Участники готовили номер и выступали в прямом эфире, после чего зрители голосовали за лучших.

Успешные конкурсанты проходили в финал сезона, где исполняли как новые песни, так и дуэты с известными украинскими артистами. Главный победитель получал ротации на радио, возможность записи клипа, а в первых сезонах - еще и путевку на международный конкурс "Новая волна".

Со временем формат менялся: появлялись дополнительные правила, в частности, денежные призы как альтернатива участию в международных конкурсах.

"Шанс" неоднократно получал премию "Телетриумф" и стал одним из самых заметных телевизионных музыкальных проектов 2000-х в Украине.

Еще больше интересного:

Вокруг нового "Караоке на Майдане" разразился скандал

Победитель "Шанса" Александр Воевуцкий удивил новостью о появлении пятого ребенка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Андрей Кузьменко Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
ССО уничтожили железнодорожный мост в Крыму
ССО уничтожили железнодорожный мост в Крыму
Аналитика
Пыль на детских платьях и искусственная паутина: как живут городки вблизи Покровска
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Пыль на детских платьях и искусственная паутина: как живут городки вблизи Покровска