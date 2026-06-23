Бебешко заговорил о возрождении "Шанса" и сказал, кто мог бы заменить Скрябина

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко высказался о возможном возвращении культового шоу "Шанс". Он объяснил, почему проект сложно представить без Кузьмы Скрябина и назвал кандидатов на роль новых ведущих.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Славе Демину.

Что Бебешко сказал о возвращении "Шанса"

На вопрос Демина, хотел бы продюсер, чтобы проект "Шанс" вернулся, он ответил, что без Андрея Кузьменко - Кузьмы Скрябина, погибшего в ДТП в 2015 году, это не будет иметь смысла.

"Вы знаете, честно говоря, без Кузьмы нет смысла. "Шанс" держался на нем, помните? Далее там (появилась - ред.) Наталья Могилевская, но она свое делает сейчас. А Кузьма - он главным был по факту", - отметил Бебешко.

Кто мог бы стать ведущим "Шанса"

Однако Владимир Бебешко все-таки предположил, кто мог бы заменить Кузьму, если бы проект перезапустили. По его мнению, с этой ролью отлично справился бы Сергей Притула.

"Один человек смог бы. Притула", - признался продюсер.

Также он отметил, что второй соведущей могла бы стать певица Оля Полякова.

"Да потому что Полякова - это ну это бомба. Знаете, что такое Полякова? Ей так надоело уже в Украине. Она может все. Оля может сделать все, что хочет", - отметил он.

Что известно о проекте "Шанс"

"Шанс" - украинское музыкальное талант-шоу, созданное Игорем Кондратюком как продолжение формата "Караоке на майдане".

Проект совмещал элементы реалити и большого телешоу, давая участникам возможность за один день кардинально изменить сценический образ и попробовать себя на большой сцене.

Победители "Караоке на майдане" автоматически становились участниками "Шанса", где с ними работали продюсеры, стилисты и звездные наставники, среди которых были Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин), Наталья Могилевская, а также приглашенные артисты. Участники готовили номер и выступали в прямом эфире, после чего зрители голосовали за лучших.

Успешные конкурсанты проходили в финал сезона, где исполняли как новые песни, так и дуэты с известными украинскими артистами. Главный победитель получал ротации на радио, возможность записи клипа, а в первых сезонах - еще и путевку на международный конкурс "Новая волна".

Со временем формат менялся: появлялись дополнительные правила, в частности, денежные призы как альтернатива участию в международных конкурсах.

"Шанс" неоднократно получал премию "Телетриумф" и стал одним из самых заметных телевизионных музыкальных проектов 2000-х в Украине.