Бебешко заговорив про відродження "Шансу" і сказав, хто міг би замінити Скрябіна

Музичний продюсер Володимир Бебешко висловився про можливе повернення культового шоу "Шанс". Він пояснив, чому проєкт складно уявити без Кузьми Скрябіна, та назвав кандидатів на роль нових ведучих.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну.

Що Бебешко сказав про повернення "Шансу"

На запитання Дьоміна, чи хотів би продюсер, щоб проєкт "Шанс" повернувся, він відповів, що без Андрія Кузьменка - Кузьми Скрябіна, який загинув в ДТП в 2015 році, це не буде мати сенсу.

"Ви знаєте, чесно говорячи, без Кузьми нема сенсу. "Шанс" тримався на ньому, пам'ятаєте? Далі там (з'явилася - ред.) Наталія Могилевська, вона своє робить зараз. А Кузьма - він головним був по факту", - зазначив Бебешко.

Хто міг би стати ведучим "Шансу"

Однак Володимир Бебешко все ж таки припустив, хто міг би замінити Кузьму, якщо проєкт перезапустили б. На його думку, з цією роллю чудово впорався би Сергій Притула.

"Одна людина змогла би. Притула", - зізнався продюсер.

Також він зазначив, що другою співведучою могла б стати співачка Оля Полякова.

"Та тому що Полякова - це ну то бомба. Знаєте, що таке Полякова? Їй так надоїло вже в Україні. Вона може все. Оля може зробити все, що хоче", - зазначив він.

Що відомо про проєкт "Шанс"

"Шанс" - українське музичне талант-шоу, створене Ігорем Кондратюком як продовження формату "Караоке на майдані".

Проєкт поєднував елементи реаліті та великого телешоу, даючи учасникам можливість за один день кардинально змінити сценічний образ і спробувати себе на великій сцені.

Переможці "Караоке на майдані" автоматично ставали учасниками "Шансу", де з ними працювали продюсери, стилісти та зіркові наставники, серед яких були Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін), Наталія Могилевська, а також запрошені артисти. Учасники готували номер і виступали в прямому ефірі, після чого глядачі голосували за найкращих.

Найуспішніші конкурсанти проходили до фіналу сезону, де виконували як нові пісні, так і дуети з відомими українськими артистами. Головний переможець отримував ротації на радіо, можливість запису кліпу, а в перших сезонах - ще й путівку на міжнародний конкурс "Нова хвиля".

З часом формат змінювався: з’являлися додаткові правила, зокрема грошові призи як альтернатива участі в міжнародних конкурсах.

"Шанс" неодноразово отримував премію "Телетріумф" і став одним із найпомітніших телевізійних музичних проєктів 2000-х в Україні.