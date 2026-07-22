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Биологическая дочь Джоли и Питта нанесла отцу жестокого юридического "удара": что известно

15:09 22.07.2026 Ср
2 мин
Дети актера массово отказываются иметь какие-либо отношения с отцом
aimg Наталия Крижановская
Биологическая дочь Джоли и Питта нанесла отцу жестокого юридического "удара": что известно Вивьен с матерью - Анджелиной Джоли (фото: Getty Image)
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Семейная история Брэда Питта и Анджелины Джоли получила новое развитие. Их 18-летняя дочь Вивьен решила официально отказаться от фамилии отца. Девушка обратилась в суд с соответствующей просьбой.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Page Six.

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Вивьен хочет сменить имя

Соответствующие документы дочь голливудских актеров подала в Высший суд округа Лос-Анджелес. В документах она числится как Вивьен Маршелин Джоли-Питт, однако хочет оставить только фамилию матери.

Причину своего решения 18-летняя девушка объяснила одним словом - "личная". Рассмотрение ее заявления было назначено на 2 ноября.

Стоит отметить, что Вивьен уже некоторое время не использует фамилию отца публично. В частности, в 2024 году в материалах к бродвейской постановке "Чужие", где она работала ассистенткой продюсера вместе с матерью, ее представили как Вивьен Джоли.

Четвертый ребенок Питта и Джоли отказывается от его фамилии

Вивьен стала уже четвертым ребенком Брэда Питта и Анджелины Джоли, которая отказывается от фамилии отца - публично или официально.

Первой это сделала их дочь Шайло. После достижения совершеннолетия она подала документы на смену имени и стала Шайло Джоли.

Кроме того, в 2026 году о желании сменить имя заявили также старшие дети экс-супруги. Меддокс попросил официально убрать из имени фамилию Питта, а Захара обратилась с подобной просьбой. Еще раньше она уже представлялась без фамилии отца на публичных мероприятиях и во время учебы.

Пакс и Нокс не проходили официальную процедуру смены фамилии. В то же время Нокс, по данным СМИ, уже использовал фамилию Джоли в отдельных документах.

Биологическая дочь Джоли и Питта нанесла отцу жестокого юридического &quot;удара&quot;: что известноДжоли с детьми (фото: Getty Image)

Стоит добавить, что Вивьен и Нокс - близнецы и младшие дети Анджелины Джоли и Брэда Питта. Они родились в июле 2008 года. Всего экс-супруги воспитывают шестерых детей: троих биологических и троих усыновленных.

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