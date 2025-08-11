ua en ru
Анджелина Джоли продает роскошный особняк в Голливуде, который купила из-за Брэда Питта (фото)

Понедельник 11 августа 2025 13:08
Анджелина Джоли продает роскошный особняк в Голливуде, который купила из-за Брэда Питта (фото) Анджелина Джоли (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Анджелина Джоли планирует выставить на продажу роскошный особняк легендарного режиссера Сесила Б. ДеМилля, который приобрела в 2017 году за 24,5 миллиона долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Page Six.

Что известно об имении Сесила Б. ДеМилля

Расположенный на участке площадью более двух акров в престижном районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе, этот дом был построен в 1913 году и более четырех десятилетий принадлежал создателю фильма "Десять заповедей".

До смерти ДеМилля в 1959 году здесь жили и работали звезды классического Голливуда.

Поместье площадью более 11 тысяч квадратных футов включает шесть спален, десять ванных комнат, четыре камина, просторный винный погреб, чайный домик, официальные сады и бассейн с фонтанами.

Из окон открывается вид на обсерваторию Гриффита.

Особняк, который продает Анджелина Джоли (фото: thehollywoodhome.com)

Во время пандемии Джоли вместе с детьми жила в особняке, а также принимала здесь друзей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров.

В интервью британскому Vogue в 2021 году актриса объясняла выбор этого дома близостью к бывшему мужу.

"Я хотела, чтобы он был рядом с их отцом, который живет всего в пяти минутах езды", - отметила она, имея в виду Брэда Питта.

Джоли также признавалась, что чувствовала определенное давление, переезжая сюда.

"Будто я прокралась туда, где обычно проводили время ДеМилль и [Чарли] Чаплин. Мне нравится, что здесь нет комнаты для развлечений, но есть много дорожек и мест для прогулок и размышлений. Я очень счастлива, что у нас это есть сейчас", - делилась знаменитость.

После смерти ДеМилля дом оставался в собственности его семьи, а впоследствии был тщательно отреставрирован с сохранением оригинальных деталей - от изящной лепнины и деревянных панелей до французских арочных дверей.

Особняк, который продает Анджелина Джоли (фото: thehollywoodhome.com)

Актриса приобрела особняк после громкого развода с Питтом в 2016 году, когда пара начала многолетнюю судебную борьбу за раздел имущества и опеку над детьми.

Хотя большинство споров было урегулировано в прошлом году, они до сих пор выясняют вопрос о французской винодельне Château Miraval стоимостью 500 миллионов долларов.

Цена, за которую Джоли планирует продать дом, пока не разглашается.

Новости
