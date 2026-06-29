BLOGGERS AWARDS 2026 назвала самых влиятельных блогеров, артистов и медийных звезд года

В Украине объявили лауреатов премии BLOGGERS AWARDS 2026, ежегодно отмечающих самых заметных представителей блогерской, медийной, спортивной и артистической сфер.

Кто получил награду - узнайте в материале на РБК-Украина .

Лауреаты BLOGGERS AWARDS 2026

Среди лауреатов премии в этом году оказались блогеры, инфлюэнсеры, артисты, спортсмены и актеры, которые, по версии организаторов, оказали заметное влияние в медиапространстве.

Главную награду "Блогер №1 Украины 2026" получила Стася Макеева.

В то же время "Инфлюэнсером Украины 2026" назвали Олега Машуковского, а звание "Лидер влияния 2026" получил Миша Лебига.

Олег Машуковский и Стася Макеева (фото: instagram.com/blogger_awards.ua)

Среди других победителей:

"Топ-блогер года 2026" - Юля Верба

"Топ-инфлюэнсер Украины 2026" - Русалочка Хл

"Лучший Beauty-инфлюэнсер 2026" - Даня Дарк

"Семья года блоггеров 2026" - Виталий и Анастасия Богомоловы

"Инста-папа Украины 2026" - Геворг Берчян

"Лидер спортивного влияния 2026" - Александр Усик

"Лидер мужского контента 2026" - Тарас Нестеренко

"Лидер женского контента 2026" - Анастасия Ткаченко

"Уличный медиа-инфлюэнсер 2026" - The Oleg

"Волонтерство, помощь, гражданская позиция" - Дэн Поветкин

"Лучший YouTube-канал 2026" - Василий Тимошенко

"Лучшая актриса Украины 2026" - Ольга Сумская

"Лучший актер Украины 2026" - Андрей Фединчик

"Самый популярный TikTok-блогер 2026" - Семья Макеевых

"Топовый артист Украины 2026" - MAMARIKA