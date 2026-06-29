BLOGGERS AWARDS 2026 назвала найвпливовіших блогерів, артистів і медійних зірок року
В Україні оголосили лауреатів премії BLOGGERS AWARDS 2026, яка щороку відзначає найпомітніших представників блогерської, медійної, спортивної та артистичної сфер.
Хто отримав нагороду - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.
Лауреати BLOGGERS AWARDS 2026
Серед лауреатів премії цього року опинилися блогери, інфлюенсери, артисти, спортсмени та актори, які, за версією організаторів, мали помітний вплив у медіапросторі.
Головну нагороду "Блогер №1 України 2026" отримала Стася Макєєва.
Водночас "Інфлюенсером України 2026" назвали Олега Машуковського, а звання "Лідер впливу 2026" отримав Міша Лебіга.
Олег Машуковський і Стася Макєєва (фото: instagram.com/blogger_awards.ua)
Серед інших переможців:
"Топ-блогер року 2026" - Юля Верба
"Топ-інфлюенсер України 2026" - Русалочка Хл
"Найкращий Beauty-інфлюенсер 2026" - Даня Дарк
"Сім’я року блогерів 2026" - Віталій та Анастасія Богомолови
"Інста-тато України 2026" - Геворг Берчян
"Лідер спортивного впливу 2026" - Олександр Усик
"Лідер чоловічого контенту 2026" - Тарас Нестеренко
"Лідер жіночого контенту 2026" - Анастасія Ткаченко
"Вуличний медіа-інфлюенсер 2026" - The Oleg
"Волонтерство, допомога, громадянська позиція" - Ден Повєткін
"Найкращий YouTube-канал 2026" - Василь Тимошенко
"Найкраща актриса України 2026" - Ольга Сумська
"Найкращий актор України 2026" - Андрій Федінчик
"Найпопулярніший TikTok-блогер 2026" - Сім’я Макєєвих
"Топовий артист України 2026" - MAMARIKA