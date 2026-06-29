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BLOGGERS AWARDS 2026 назвала найвпливовіших блогерів, артистів і медійних зірок року

13:14 29.06.2026 Пн
2 хв
Серед лауреатів опинилися Олександр Усик, Міша Лебіга, MAMARIKA та Ольга Сумська
aimg Іванна Пашкевич
BLOGGERS AWARDS 2026 назвала найвпливовіших блогерів, артистів і медійних зірок року Хто отримав головну нагороду на BLOGGERS AWARDS 2026 (фото: instagram.com/blogger_awards.ua)
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В Україні оголосили лауреатів премії BLOGGERS AWARDS 2026, яка щороку відзначає найпомітніших представників блогерської, медійної, спортивної та артистичної сфер.

Хто отримав нагороду - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

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Лауреати BLOGGERS AWARDS 2026

Серед лауреатів премії цього року опинилися блогери, інфлюенсери, артисти, спортсмени та актори, які, за версією організаторів, мали помітний вплив у медіапросторі.

Головну нагороду "Блогер №1 України 2026" отримала Стася Макєєва.

Водночас "Інфлюенсером України 2026" назвали Олега Машуковського, а звання "Лідер впливу 2026" отримав Міша Лебіга.

BLOGGERS AWARDS 2026 назвала найвпливовіших блогерів, артистів і медійних зірок рокуОлег Машуковський і Стася Макєєва (фото: instagram.com/blogger_awards.ua)

Серед інших переможців:

"Топ-блогер року 2026" - Юля Верба

"Топ-інфлюенсер України 2026" - Русалочка Хл

"Найкращий Beauty-інфлюенсер 2026" - Даня Дарк

"Сім’я року блогерів 2026" - Віталій та Анастасія Богомолови

"Інста-тато України 2026" - Геворг Берчян

"Лідер спортивного впливу 2026" - Олександр Усик

"Лідер чоловічого контенту 2026" - Тарас Нестеренко

"Лідер жіночого контенту 2026" - Анастасія Ткаченко

"Вуличний медіа-інфлюенсер 2026" - The Oleg

"Волонтерство, допомога, громадянська позиція" - Ден Повєткін

"Найкращий YouTube-канал 2026" - Василь Тимошенко

"Найкраща актриса України 2026" - Ольга Сумська

"Найкращий актор України 2026" - Андрій Федінчик

"Найпопулярніший TikTok-блогер 2026" - Сім’я Макєєвих

"Топовий артист України 2026" - MAMARIKA

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