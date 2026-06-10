"Боже, какая это романтика". Сумская поделилась необычным правилом в браке с Борисюком

Ольга Сумская и Виталий Борисюк продолжают поддерживать романтические отношения в браке. У пары есть необычное правило, которое укрепляет их близость.

Подробнее об этом актриса рассказала в разговоре с РБК-Украина LIFE .

Что сказала Сумская о браке с Борисюком о браке

Актриса поделилась, что они с любимым входят в категорию звездных пар, которые выбирают развод во сне.

"Признаюсь, мы спим отдельно с какого-то определенного времени. Просто когда квартира стала больше, мы решили сделать отдельные спальни. Это нормально, это комфортно. И когда утром муж стучит с кофе, например: "Графиня, можно к вам?" Боже, какая это романтика", - рассказала Сумская.

Она подчеркнула, что такой формат помогает им поддерживать эмоциональную близость.

"Я успеваю соскучиться. Это классно. Поэтому, если вы чего-то боитесь, скажем, потерять какую-то близость, наоборот, это еще больше разжигает", - отметила она.

Сумская и Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Самый романтичный подарок

Романтика в паре, которая вместе более 30 лет, никуда не исчезла. По словам Ольги, они продолжают радовать друг друга подарками.

"Виталик удивлял меня всегда за все эти годы. Это романтик", - отметила она.

Ольга также вспомнила, какой сюрприз мужа ей запомнился больше всего.

"35 лет назад он подарил мне собственноручно вылетевшее в ложке сердце из шоколада и внутри была записочка с признанием в любви. Это очень романтично", - поделилась она.

Актриса посоветовала мужчинам не забывать о торжественных датах, дарить цветы без повода, оставлять записочки и признаваться в чувствах.

Кроме того, Ольга поделилась чувствами по поводу предстоящего 60-летия и рассказала, с кем из родителей у младшей дочери более близкие отношения.

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