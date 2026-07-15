"Будет расти без отца": Инна Белень назвала причину, из-за которой может расстаться с мужем

Дети растут без пап

Инна Белень рассказала, что после особо сильных обстрелов они с мужем пытаются жить обычной жизнью и ценить каждый спокойный день.

По ее словам, самую большую поддержку она получает именно от мужчины, который помогает ей переживать самые тяжелые моменты.

В то же время блогер призналась, что часто получает сообщения от других мам с призывами оставить Харьков ради безопасности дочери. Однако, по ее мнению, такое решение может иметь серьезные последствия для семьи.

"Очень много мам пишет: "Как можно подвергать ребенка опасности? Уезжайте!". Но я понимаю, по статистике, если мы сейчас уедем, ребенок будет расти без отца, а вероятность того, что наш брак распадется, - 90%", - пояснила она.

Безысходная ситуация

Белень также добавила, что не хочет лишать дочь ежедневного общения с отцом и близкими. По ее словам, сейчас ребенок очень быстро растет, и он не представляет, как часто семья сможет видеться, если придется жить в разных странах.

"Я понимаю, что ребенок сейчас каждый день меняется, каждый день растет, у него каждый день какая-то новая "умелка". И я понимаю: если мы сейчас уедем, то как часто мы сможем приезжать, чтобы показать его той же бабушке и дедушке? Поэтому я не знаю, какой выход. Понятия не имею", - говорит Бел.

Блогерка добавляет, что сейчас ей остается только надеяться на скорейшее завершение войны.

"Я просто надеюсь и молюсь, что это скоро закончится и мы сможем рожать детей, жить здесь. И не плакать из-за того, что в Харькове погиб ребенок, или в Киеве погиб ребенок, или целая семья", - резюмировала Инна.

Что еще известно об Инне Белень и ее семье

Инна Белень стала известна после победы в 13-м сезоне романтического реалити "Холостяк". После завершения проекта она некоторое время находилась в отношениях с главным героем шоу Александром Тереном, однако впоследствии пара сообщила о разрыве.

Позже блоггерша начала строить отношения с Иваном Яловенко. Пара знакома еще со школьных лет, однако между ними не было романтических отношений. Спустя много лет судьба снова свела их вместе, и дружеское общение постепенно переросло в любовь. В конце 2025 года Иван сделал предложение Инне, а уже в феврале 2026 года влюбленные официально стали мужем и женой.

Весной 2026 года супруги впервые стали родителями. 28 апреля Инна родила дочь , которую назвали Кирой. Блогерша не скрывает, что материнство полностью изменило ее жизнь.

В соцсетях она регулярно делится моментами с дочерью, откровенно говорит о радостях и трудностях первых месяцев после родов и показывает, как вместе с мужем заботится о малышке.