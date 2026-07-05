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"Была ограниченная". Горбачева после цветов от Никитина сделала важное заявление о разводе

17:46 05.07.2026 Вс
2 мин
Артистка ответила на критику из-за отношения к разрыву
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Была ограниченная". Горбачева после цветов от Никитина сделала важное заявление о разводе Ольга Горбачева и Юрий Никитин (фото: instagram.com/yuriynikitin)
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Певица и блогерша Ольга Горбачева отреагировала на критику после рассказа о подарке от бывшего мужа, продюсера Юрия Никитина. Артистка объяснила, почему больше не считает развод поражением.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.

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Что сказала Горбачева о разводе с Никитиным

Недавно Ольга поделилась с подписчиками радостью. Даже после расставания Юрий порадовал экс-избранницу цветами в день годовщины брака. Такой жест вызвал обсуждение в соцсетях.

"Я много лет наблюдала, как его благодарность к прошлым личным или профессиональным отношениям создает такое же прекрасное будущее. И училась", - отметила артистка.

Свой комментарий она дополнила видеороликом со свадебными кадрами. Так экс-пара показала, каким цивилизованным может быть завершение брака.


Часть пользователей была приятно удивлена тем, что бывшие смогли сохранить теплые и уважительные отношения после разрыва. В то же время нашлись и те, кто отнесся к ситуации критически.

Одна из подписниц написала, что паре якобы "не помогли ни вышиванка, ни обряды". Горбачева решила не оставлять этот комментарий без ответа, заявив о стигме в обществе по поводу разводов.

"Стигма общества: развод - это поражение. Я тоже так думала 17 лет назад. Какая я была ограниченная", - заявила она.

&quot;Была ограниченная&quot;. Горбачева после цветов от Никитина сделала важное заявление о разводеГорбачева о разводе (скриншот)

Звезда объяснила, что разрыв может показаться поражением, когда решение принимается через боль. Однако, по ее наблюдениям, даже в таких ситуациях женщины со временем понимают, что это было правильно.

"Развод кажется поражением, потому что нам сказали, что это поражение. Когда мнение повторяется 100 раз, оно становится нашим верованием. Поражение - прожить жизнь в соответствии с чужими верованиями", - подчеркнула она.

&quot;Была ограниченная&quot;. Горбачева после цветов от Никитина сделала важное заявление о разводеГорбачева поделилась отношением к разводу (скриншот)

Что известно об отношениях Горбачевой и Никитина

Пара объявила о разрыве летом 2025 года после 9 лет брака. Это не первое их расставание, ведь они были уже женаты в период с 2007 по 2009 год.

Причиной окончательного развода бывшие назвали завершение романтических отношений и разные взгляды на жизнь. В то же время они продолжают вместе воспитывать двух дочерей.

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