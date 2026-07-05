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"Була обмежена". Горбачова після квітів від Нікітіна зробила важливу заяву про розлучення

17:46 05.07.2026 Нд
2 хв
Артистка відповіла на критику через ставлення до розриву
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Була обмежена". Горбачова після квітів від Нікітіна зробила важливу заяву про розлучення Ольга Горбачова та Юрій Нікітін (фото: instagram.com/yuriynikitin)
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Співачка та блогерка Ольга Горбачова відреагувала на критику після розповіді про подарунок від колишнього чоловіка, продюсера Юрія Нікітіна. Артистка пояснила, чому більше не вважає розлучення поразкою.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співачки.

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Що сказала Горбачова про розлучення з Нікітіним

Нещодавно Ольга поділилася з підписниками радістю. Навіть після розставання Юрій потішив ексобраницю квітами у день річниці шлюбу. Такий жест викликав обговорення у соцмережах.

"Я багато років спостерігала, як його вдячність до минулих особистих чи професійних стосунків створює таке саме прекрасне майбутнє. І вчилась", - зазначила артистка.

Свій коментар вона доповнила відеороликом з весільними кадрами. Таким чином експара показала, яким цивілізованим може бути завершення шлюбу.


Частина користувачів була приємно вражена тим, що колишні змогли зберегти теплі та поважні стосунки після розриву. Водночас знайшлися й ті, хто поставився до ситуації критично.

Одна з підписниць написала, що парі нібито "не допомогли ані вишиванка, ані обряди". Горбачова вирішила не залишати цей коментар без відповіді, заявивши про стигму в суспільстві щодо розлучень.

"Стигма суспільства: розлучення - це поразка. Я теж так думала 17 років тому. Яка я була обмежена", - заявила вона.

&quot;Була обмежена&quot;. Горбачова після квітів від Нікітіна зробила важливу заяву про розлученняГорбачова про розлучення (скриншот)

Зірка пояснила, що розрив може здаватися поразкою, коли рішення ухвалюється через біль. Проте, за її спостереженнями, навіть у таких ситуаціях жінки згодом розуміють, що це було правильно.

"Розлучення здається поразкою, бо нам сказали, що це поразка. Коли думка повторюється 100 разів, вона стає нашим віруванням. Поразка - прожити життя відповідно до чужих вірувань", - наголосила вона.

&quot;Була обмежена&quot;. Горбачова після квітів від Нікітіна зробила важливу заяву про розлученняГорбачова поділилася ставленням до розлучення (скриншот)​​​​​​​

Що відомо про стосунки Горбачової та Нікітіна

Пара оголосила про розрив влітку 2025 року після 9 років шлюбу. Це не перше їхнє розставання, адже вони були вже одружені в період з 2007 по 2009 рік.

Причиною остаточного розлучення колишні назвали завершення романтичних стосунків та різні погляди на життя. Водночас вони продовжують разом виховувати разом двох доньок.

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