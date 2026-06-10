"Можно ли с продолжением?": Зибров рассекретил неожиданные просьбы фанаток

Народный артист Украины Павел Зибров откровенно заговорил о частных вечеринках и намеках, которые артисты могут получать после выступлений.

Подробнее об этом исполнитель рассказал в комментарии РБК-Украина LIFE .

Что Зибров сказал о фанатках

Речь зашла о молодых фанаток, которые приглашают исполнителя на частные вечеринки.

Зибров ответил, были ли от них слишком откровенные предложения.

Артист не стал отрицать, что подобные ситуации в шоу-бизнесе действительно случаются.

"Я думаю, что у каждого артиста и артистки были такие предложения. А как же? Поэтому это и называется частная вечеринка. Правильно?", - сказал певец.

Он с юмором объяснил, как могут звучать такие намеки после выступления.

По его словам, иногда разговор может начинаться с гонорара, а потом переходить к совсем другим вопросам.

"Можно ли с продолжением?", - отметил исполнитель.

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Далее Зибров привел еще один пример подобных просьб.

"Сначала договариваются о гонораре: мол, выступление стоит столько-то. А потом начинаются вопросы: можете ли остаться до утра, где вы остановились, в каком отеле?" - рассказал он.

Когда же речь зашла о том, отказывал ли он на такие предложения, певец не дал прямого ответа.

Вместо этого артист пошутил и оставил интригу.

"И что, Павел Зибров сейчас будет рассказывать номер своего отеля? Мол, номер 245, заходите после 12-ти? Алло, Гарик Кричевский, мой номер 245", - пошутил исполнитель.

К слову, ранее Павел Зибров рассекретил, поклонники какого возраста чаще всего приглашают его на частные вечеринки по случаю дней рождений или других личных праздников.

По словам артиста, сейчас он особенно популярен среди молодой аудитории - его часто зовут на мероприятия люди в возрасте до 35 лет.

Певец не скрывал, что такое внимание его очень радует.

В то же время Зибров отмечал, что любит всех своих поклонников независимо от возраста, а на сцене ему нравится "зажигать" вместе с публикой и доказывать, что он до сих пор остается настоящим "живчиком".