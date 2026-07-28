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Дочь Тома Круза официально отказалась от фамилии отца: как теперь зовут 20-летнюю Сури

12:28 28.07.2026 Вт
2 мин
С отцом девушка не общается уже много лет
aimg Наталия Крижановская
Дочь Тома Круза официально отказалась от фамилии отца: как теперь зовут 20-летнюю Сури Том Круз (фото: Getty Image)
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20-летняя дочь голливудских актеров Тома Круза и Кэти Голмс официально сменила фамилию. Теперь девушка юридически носит имя Сури Ноэль и больше не использует фамилию своего знаменитого отца.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на People.

Как теперь зовут дочь звездного отца

По данным регистрации избирателей в Пенсильвании, Сури сменила фамилию на Ноэль. Девушка учится в Университете Карнеги Меллона. Она зарегистрировалась для голосования под новым именем еще осенью 2024 года.

Кстати, Ноэль - это второе имя ее матери - Кэти Голмс.

Кроме того, известно, что ранее Сури использовала это имя выпускного. Тогда она тоже не указала фамилию Круз.

Дочь Тома Круза официально отказалась от фамилии отца: как теперь зовут 20-летнюю СуриТом Круз с дочерью Сури (фото: Getty Image)

Что известно о Сури и ее родителях

Том Круз и Кэти Голмс стали родителями в апреле 2006 года. Уже через несколько месяцев они поженились, но уже в 2012 году официально развелись.

После этого Сури преимущественно жила с мамой. Кэти Голмс редко рассказывает о дочери публично, однако в 2024 году все же публично призналась, что гордится ею и счастлива видеть, как она взрослеет.

Сама Сури также не стремится к вниманию прессы. В то же время, девушку несколько раз замечали вместе с мамой, в частности в Нью-Йорке в 2025 году.

Что касается причин, почему девушка не общается с Томом Крузом, то публично этот вопрос семьей никогда не поднимался. В СМИ предполагают, что на их отношения могла повлиять принадлежность Круза к сайентологии, ведь Кэти Голмс покинула эту организацию после разрыва с актером.

Однако на сегодняшний день официальное подтверждение, что именно это стало причиной удаления отца и дочери.

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