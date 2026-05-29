DREVO женился и очаровал стильными фото со свадьбы

Украинский певец DREVO, который стал известным благодаря хиту "Смарагдове небо", официально женился на своей возлюбленной Яне Рудник. Пара уже поделилась первыми свадебными фото в соцсетях.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певца.
29 мая артист сообщил о важных переменах в личной жизни - он официально женился. Радостную новость он подтвердил в соцсетях, опубликовав свадебные фотографии.
Для особого дня певец, настоящее имя которого Максим Деревянчук, выбрал классический черный смокинг, который соединил с белой рубашкой и бабочкой. Свой образ он дополнил черными кожаными туфлями и очками.
Невеста появилась в светлом облегающем платье с открытыми плечами и длинной фатой с кружевом. Дополнением к наряду также стал свадебный букет из белых пионов.
"Под звуки гонга", - лаконично подписал фотографии артист.
Со своей стороны Яна у себя в блоге раскрыла немного деталей относительно свадьбы. Под одной из фотодобирок она написала дату, в которую, очевидно, они поженились. Это 26 мая 2026 года.
На других кадрах она подробно показала свадебную, осталась короткая подпись "Жена".
Как известно, влюбленные родом из города Вараш Ровенской области. Они знакомы много лет.
Яна стала для DREVO не только любимой, но и музой. Именно она помогла создать один из самых известных треков - "Смарагдове небо".
Как известно, девушка придумала первые строки композиции, после чего певец продолжил работу над песней.
О помолвке пары стало известно 9 февраля 2026 года. Тогда возлюбленная артиста показала кольцо. А теперь влюбленные официально стали мужем и женой.
