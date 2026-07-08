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"Есть проблемы с поведением". Фединчик об обучении сына и личной жизни

17:27 08.07.2026 Ср
2 мин
Актер поделился, как воспитывает будущего третьеклассника и готов ли к отношениям
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Есть проблемы с поведением". Фединчик об обучении сына и личной жизни Андрей Фединчик (фото: instagram.com/andreyfedinchik)
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Актер Андрей Фединчик откровенно рассказал о воспитании сына, который родился в его браке с Наталкой Денисенко. Он признался, вызывали ли его когда-то в школу, а также прокомментировал личную жизнь.

Об этом актер рассказал в комментарии РБК-Украина LIFE.

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Что Фединчик рассказал об обучении сына

В этом году 8-летний Андрюша закончил второй класс. На последний звонок пришли как мама, так и папа.

Как выяснилось, мальчик хорошо справляется с учебой, хотя иногда чрезмерная детская энергия дает о себе знать.

"Он неплохо учится и пусть так и будет дальше. Есть определенные проблемы с поведением. Ну, это нормально для пацана", - признался звездный папа.

&quot;Есть проблемы с поведением&quot;. Фединчик об обучении сына и личной жизниФединчик с сыном (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Актер также ответил, вызывали ли его в школу из-за поведения мальчика.

"Не прямо вызывали, но сообщали. Он иногда был даже отлучен от урока", - сказал он.

Фединчик отметил, что не ругает сына, а пытается спокойно объяснить ему, почему важно соблюдать правила во время учебы.

"Я понимаю, что такое детская энергия, что ее нужно куда-то девать. Я просто объясняю, что надо делать это на перемене, что он мешает не только себе, но и другим деткам, когда они учатся. Он это понимает", - рассказал он.

С Наталкой, как признался актер, они общаются только по поводу воспитания сына.

&quot;Есть проблемы с поведением&quot;. Фединчик об обучении сына и личной жизниДенисенко и Фединчик с сыном (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Что сказал Фединчик о личной жизни

По словам актера, после развода он получает сообщения от женщин. Однако сейчас не готов начать новые романтические отношения.

Андрей дал понять, что имеет более приоритетные задачи. Пока он сосредоточен не только на актерстве, но и общественной деятельности.

"У меня другие задачи сейчас. Я нахожусь в Союзе ветеранов штурмовых действий. Мы постоянно освещаем какие-то события, я рекламирую собрание для ребят, с которыми мы работали", - сказал он.

Более интересного о звездах узнавайте в эксклюзивном репортаже РБК-Украина LIFE.

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