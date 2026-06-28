"Не слежу". Фединчик ответил, поздравлял ли Денисенко с помолвкой (видео)

Андрей Фединчик прокомментировал помолвку экс-жены Наталки Денисенко. Он признался, поздравлял ли ее с новым этапом в жизни.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он рассказал в комментарии Саше Гетману в Instagram .

Что сказал Фединчик о помолвке Денисенко

На днях Наталья объявила о помолвке с любимым. Савраньский сделал предложение руки и сердца во время отдыха в Турции.

На новость о предстоящей свадьбе отреагировал и Фединчик. Он подчеркнул, что личная жизнь бывшей жены его не касается.

По словам актера, после развода они поддерживают контакт исключительно по вопросам, связанным с воспитанием совместного сына. Остальные темы они не обсуждают.

"Мы не общаемся вне сына. Я не слежу за ее жизнью, поэтому меня это не касается. Мы не обсуждаем это. Этот вопрос не поднимался вообще", - отметил он.



Какой была помолвка Денисенко и Савранского

Актриса сказала "да" в особом месте. Юрий сделал предложение возле храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра.

Для торжественного дня пара выбрала белоснежные образы. Как известно, Наталка обожает этот цвет.

Савранский стал на одно колено и вручил актрисе кольцо с драгоценным камнем.



Что известно об отношениях Денисенко и Савранского

Напомним, слухи о романе появились еще во время развода актрисы с Фединчиком, о котором стало известно весной 2025 года.

В декабре прошлого года Андрей впервые рассказал, как узнал о переменах в личной жизни Денисенко. Он спросил, есть ли у нее кто-нибудь другой, на что она ответила отрицательно. Потом он узнал о новых отношениях с человеком из ее окружения.

Сама же актриса публичных конфликтов избегала. Она отмечала, что Савранский был только другом и моделью, сотрудничавшим с ее брендом.

Позже они перестали скрывать свою любовь. Стали делиться общими фото и планами на будущее, в частности, не исключали возможность свадьбы.