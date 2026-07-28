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Эндрю Гарфилд станет лидером тысячи повстанцев: появились первые впечатляющие кадры фильма "Мститель"

16:38 28.07.2026 Вт
2 мин
Лента была создана на основе реальных событий
aimg Наталия Крижановская
Кадры из новой исторической ленты "Мститель" (коллаж: РБК-Украина)

Эндрю Гарфилд сыграет главную роль в новом историческом экшене "Мститель". Фильм расскажет о масштабном восстании в Англии XIV века.

Деталями о новой исторической ленте поделится РБК-Украина.

Лидер повстанцев

События фильма разворачиваются в 1381 году. Англия переживает трудные времена после эпидемии "Черной смерти". Люди страдают от высоких налогов, бедности и жестокости властей.

В центре истории окажется обычный фермер в исполнении Эндрю Гарфилда. В силу обстоятельств он становится одним из лидеров великого крестьянского восстания. Вместе с тысячами людей герой выступает против власти и борется за справедливость.

Лента станет своеобразным переосмыслением реальных событий 1381 года. Именно это восстание некоторые историки связывают с легендами о Робине Гуде. Так что зрители увидят не сказочную историю, а мрачный и масштабный взгляд на времена, когда простые люди отважились бросить вызов власти.

Кто снял "Мстителя" и когда ждать премьеру

Режиссером фильма стал Пол Гринграсс, известный по лентам "Капитан Филлипс" и фильмам о Джейсоне Борне. Производством проекта занимается студия Blumhouse Productions.

Кроме Эндрю Гарфилда, в фильме сыграют:

  • Джейми Белл,
  • Стивен Диллейн,
  • Том Голландер,
  • Космо Джарвис,
  • Томасин МакКензи,
  • Кэтрин Вотерстон,
  • Джонни Ли Миллер.


Съемки проходили в германии. Команда работала на студии Penzing Studios, а также в Баварии и Нюрнберге. Для масштабных батальных сцен привлекли тысячи статистов.

Что же касается премьеры "Мстителя", то в украинский прокат он выйдет осенью 2026 года.

Что известно об Эндрю Гарфилде

Британско-американский актер, которого миллионы зрителей знают в первую очередь по роли Питера Паркера в фильмах "Новый Человек-паук". Он сыграл супергероя в двух фильмах "паука" 2012-го и 2014-го годов.

Именно его версия "Человека-паука" получила много поклонников благодаря харизматической игре актера и его химии с Эммой Стоун, сыгравшей Гвен Стейси.

Позже Гарфилд неожиданно вернулся к роли Питера Паркера в фильме "Человек-паук: Домой пути нет" 2021 года, где появился вместе с Томом Голландом и Тоби Магвайром.

Однако карьера Гарфилда далеко не ограничивается супергеройским кино. Актер дважды номинировался на "Оскар" за роли в фильмах "Из соображений совести" и "Тик, тик... БУМ!".

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