Ирина Билык стала крестной мамой сына Алины Гросу: первые фото с таинства

Алина Гросу покрестила сына

По словам певицы, крестины стали не только важным духовным событием для семьи, но и возможностью собрать вместе близких людей.

"Наконец это произошло. Наш сыночек Марк-Габриэль теперь крещеный. Я бесконечно счастлива, что крестины моего сыночка стали прекрасным поводом впервые за много лет собрать за одним столом всех наших родных и близких друзей", - написала Гросу.

Она призналась, что этот день был полон тепла и любви.

"Для меня это был день, полный любви, тепла и благодарности. Мы так редко имеем возможность остановиться и побыть вместе, поэтому эти моменты навсегда останутся в моем сердце", - добавила артистка.

Отдельно Гросу сообщила, что именно Ирина Билык стала крестной мамой ее сына.

"P.S. Ирина Билык теперь настоящая крестная в нашей семье. Я очень счастлива, что мы доверили нашу манюню таким хорошим и важным людям в нашей жизни", - отметила певица.

Алина Гросу с сыном и мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)

Что написала Билык

Сама Билык также поделилась эмоциями от новой роли и рассказала, что много лет шутила с Гросу об их особой связи.

"Много лет мы с Алиной шутили, что я ее "крестная мама в украинском шоу-бизнесе". Меня всегда радовало, что между нами сложились такие теплые, семейные отношения, полные доверия, поддержки и любви", - написала певица.

По словам артистки, теперь эта шутка стала реальностью.

Ирина Билык с сыном певицы (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"И вот сегодня это символическое звание стало реальностью - я имела честь стать крестной мамой замечательного сыночка Алины. Для меня это большая радость, ответственность и благословение", - поделилась Билык.

Также она поблагодарила Гросу за доверие и пожелала маленькому Марку здоровья, счастья и Божьей защиты.

"А мою дорогую Алину отныне я с гордостью называю своей кумой", - подытожила певица.

Ирина Билык и Алина Гросу с сыном (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Какой образ выбрала Алина Гросу

Также певица поделилась трогательными кадрами с таинства крещения своего сына.

Судя по обнародованным фотографиям, событие произошло в уютной, камерной атмосфере одного из храмов, собрав самых близких людей для этого важного семейного момента.

Ирина Билык и родители Алина Гросу (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Для особого дня Алина Гросу выбрала символический и очень изысканный наряд в национальном стиле, что подчеркнуло торжественность события.

Певица появилась в светлом платье в пол с акцентом на пышные рукава и корсетную часть. Наряд был украшен аутентичным орнаментом в сине-голубых и темных тонах, что хорошо контрастировало с молочной основой ткани.

Образ Алины Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu))

Согласно церковным канонам, голову артистки покрывал тонкий белоснежный кружевной платок, который добавил образу особой нежности.

Также Гросу опубликовала несколько фото с мужем, лицо которого она до сих пор не показывает, и со своими родителями.

Гросу с мужем и сыном (фото: instagram.com/alina_grosu))

Что известно о беременности Алины Гросу

В марте 2024 года Гросу сообщила о втором замужестве, не раскрывая личность избранника. В то же время позже ее замечали вместе с российским актером Романом Полянским.

Слухи о беременности Алины Гросу появились в конце 2025 года после ее фото с округлым животом, однако тогда певица не комментировала предположения.

Официально о будущем материнстве артистка сообщила в январе 2026 года. Тогда она призналась, что долго не могла забеременеть и прошла непростой путь к желанному материнству.

В феврале Гросу рассказала, что ждет сына. А уже в апреле стало известно о рождении первенца. По словам певицы, мальчик родился настоящим богатырем - весом почти 4,8 кг, хотя врачи прогнозировали значительно меньший вес.