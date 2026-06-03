Камалия сообщила о горе в семье: на войне погиб ее брат

Брат Камалии погиб на фронте

Певица рассказала, что семья глубоко переживает потерю и всегда гордилась Сергеем.

"На фронте погиб мой двоюродный брат - Сергей Канатников-Прядко. Наша семья очень любила его и невероятно им гордилась. Мы всегда ценили каждую возможность увидеться, поговорить, обнять, просто побыть рядом", - написала Камалия.

Артистка также вспомнила, что еще совсем недавно семья собиралась вместе на праздничное событие и никто не мог представить, что совсем скоро им придется прощаться с Сергеем навсегда.

"Еще меньше года назад мы всей семьей выдавали замуж его двоюродную сестру Юлию... И никто не мог даже подумать, что сегодня будем провожать Сергея в последний путь", - отметила она.

Камалия рассказала, что ее брат служил в рядах украинских защитников и неоднократно получал тяжелые ранения, но каждый раз возвращался к службе.

"Он служил. Защищал Украину. Его неоднократно вытаскивали с поля боя раненым, в очень тяжелом состоянии. Но он восстанавливался и снова возвращался на фронт", - поделилась певица.

По ее словам, третье возвращение на фронт стало для Сергея последним.

В финале своего сообщения Камалия обратилась к погибшему брату со словами прощания и благодарности, подчеркнув его силу и мужество.

"Сергей, наш родной, нам больно до крика. Мы всегда будем помнить тебя - сильного, мужественного, настоящего. Светлая память тебе. Царство Небесное", - написала артистка.

Потерю в семье певицы уже активно обсуждают в соцсетях, где пользователи выражают соболезнования и поддержку.