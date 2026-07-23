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"Кайфую, что один". Дмитрий Коляденко объяснил, почему до сих пор не нашел любовь

17:52 23.07.2026 Чт
2 мин
Хореограф и телеведущий поделился новыми подробностями личной жизни
aimg Сюзанна Аль Мариди
Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

55-летний Дмитрий Коляденко рассказал об отношении к одиночеству. Артист признался, почему до сих пор не нашел любви и открыт ли к свиданиям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий к проекту "Тур зірками".

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Что сказал Дмитрий Коляденко о личной жизни

По словам артиста, в последнее время его отношение к одиночеству изменилось. Если раньше он остро переживал из-за отсутствия отношений, то теперь научился получать удовольствие от жизни наедине.

"Ничего не изменилось, но я уже не психую, я уже не жду. Я расслабился и думаю: "Коляденко, тебе одному круто, занимайся профессией", - сказал он.

В то же время главным приоритетом для него остается творчество. Дмитрий отметил, что сейчас полностью погружен в работу.

"Я понял, что мне одному очень прикольно, очень. Кайфую, что я один. Но я бы очень хотел отношения", - признался он.

Коляденко о личной жизни (скриншот)

Тем не менее, артист не закрывается от знакомств. Он отметил, что встретить его можно в супермаркете и на улице.

Коляденко дал понять, что на свидание не ходил очень давно. Он объяснил, почему ему непросто найти новую возлюбленную.

"После Елены и Ирины (Билык - ред) мне очень трудно найти свою половинку, поэтому я не сильно парюсь по этому поводу. Но так чтобы я влюбился - те люди, девушки заняты. А кому я нравлюсь - они мне не очень нравятся", - поделился Дмитрий.

"Я еще не встретил того человека, который мне понравится. А еще я думаю, что я уже стар. Мне уже 55 лет, ну куда уже свидания? Но я пойду. Я все жду", - добавил он.

"Я хочу внука"

Кроме того, Коляденко признался, что не прочь уже стать дедушкой. Впрочем, его сын Филипп пока с этим не торопится.

"Филипп, хочу быть дедушкой, хочу внука. Мы уже придумали, как его назовут. А он говорит: "Ну, отец, дай я поработаю на себя". Мы его сделали в 20 лет. Ему сейчас 33, и он что-то не спешит. Ну ладно, я жду, я дождусь", - поделился артист.

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