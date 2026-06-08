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Константин Войтенко нежно обратился к жене в годовщину брака: романтические фото

13:04 08.06.2026 Пн
2 мин
Артист намекнул на новый этап в их супружестве
aimg Иванна Пашкевич
Константин Войтенко нежно обратился к жене в годовщину брака: романтические фото Константин Войтенко с женой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
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Украинский актер Константин Войтенко и его жена Наталья Каминская отпраздновали вторую годовщину брака. По случаю особой даты артист показал романтическую фотосессию с любимой и публично посвятил ей теплые слова.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Константина Войтенко.

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Как Войтенко поздравил жену с годовщиной

Супруги приняли участие в романтической фотосессии на фоне живописного пейзажа.

На снимках актер и дизайнер позируют вместе, обнимаются, целуются и смотрят друг на друга с особой нежностью.

Атмосфера фотосета получилась спокойной, теплой и очень личной.

В заметке Константин признался, что за два года брака они с Натальей стали еще ближе.

Константин Войтенко нежно обратился к жене в годовщину брака: романтические фотоКонстантин Войтенко с женой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

По словам актера, этот период принес им много совместного опыта, новых воспоминаний, личных моментов и планов на будущее.

"Перешли на второй уровень в браке. 24 месяца как одна команда. Со своими приколами, планами, маленькими драмами и большими мечтами. Опыт накоплен, воспоминаний стало больше, команда стала сильнее. Больше смеха, больше моментов, которые понятны только нам, и еще больше историй в нашу коллекцию. Следующий уровень загружается", - говорит актер.

Константин Войтенко с женой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Известно, что Константин Войтенко и Наталья Каминская поженились в июне 2024 года. Для артиста это второй брак.

Ранее актер был в отношениях с танцовщицей Валентиной Марининой.

Их брак длился семь лет, а в октябре 2022 года пара официально развелась. У бывших супругов есть общая дочь Эмилия, которой сейчас 10 лет.

После разрыва Маринина публично заявляла о домашнем насилии со стороны бывшего мужа. Сам Войтенко эти обвинения отрицал.

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