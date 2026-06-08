Костянтин Войтенко ніжно звернувся до дружини у річницю шлюбу: романтичні фото
Український актор Костянтин Войтенко та його дружина Наталія Камінська відсвяткували другу річницю шлюбу. З нагоди особливої дати артист показав романтичну фотосесію з коханою та публічно присвятив їй теплі слова.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Костянтина Войтенка.
Як Войтенко привітав дружину з річницею
Подружжя взяло участь у романтичній фотосесії на тлі мальовничого краєвиду.
На знімках актор і дизайнерка позують разом, обіймаються, цілуються та дивляться одне на одного з особливою ніжністю.
Атмосфера фотосету вийшла спокійною, теплою та дуже особистою.
У дописі Костянтин зізнався, що за два роки шлюбу вони з Наталією стали ще ближчими.
Костянтин Войтенко з дружиною (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
За словами актора, цей період приніс їм багато спільного досвіду, нових спогадів, особистих моментів і планів на майбутнє.
"Перейшли на другий рівень у шлюбі. 24 місяці як одна команда. Зі своїми приколами, планами, маленькими драмами і великими мріями. Досвід накопичено, спогадів стало більше, команда стала сильнішою. Більше сміху, більше моментів, які зрозумілі тільки нам, і ще більше історій у нашу колекцію. Наступний рівень завантажується", - говорить актор.
Костянтин Войтенко з дружиною (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
Відомо, що Костянтин Войтенко та Наталія Камінська одружилися у червні 2024 року. Для артиста це другий шлюб.
Раніше актор був у стосунках із танцівницею Валентиною Мариніною.
Їхній шлюб тривав сім років, а в жовтні 2022 року пара офіційно розлучилася. Колишнє подружжя має спільну доньку Емілію, якій зараз 10 років.
Після розриву Мариніна публічно заявляла про домашнє насильство з боку колишнього чоловіка. Сам Войтенко ці звинувачення заперечував.