Куда исчез РуханкоМен? Артист вернулся после месячной тишины с новым имиджем и треком

Украинский артист РуханкоМен не появлялся в медиа и соцсетях последние 30 дней, что вызвало волну слухов. За тишиной стояла его масштабная трансформация: новый имидж, символическая татуировка и взрослое звучание треков.

"Мы привыкли быть онлайн 24/7, но чтобы создать что-то новое, иногда нужно полностью выключить звук внешнего мира. Этот месяц был мне нужен, чтобы услышать самого себя", - объясняет артист.

Проект РуханкоМен существует более трех лет и прошел эволюцию вместе с аудиторией: от детских танцевальных трендов до тем, которые близки подросткам и взрослым - мотивирующие аффирмации и антистресс.

"Часто меня ассоциируют только с треком, с которого все началось, но я пошел значительно дальше. Теперь мои треки можно слушать во время пробежки, в авто или в офисе, чтобы разгрузиться и поймать ритм рабочего дня", - добавляет РуханкоМен.

Новый трек "Вона" сочетает экспериментальные элементы k-pop, фонка и других стилей. Лирика композиции посвящена отношениям и силе восстановиться после расставания.

Обложка к новой песне РуханкоМена (фото предоставлено пресс-службой артиста)

"Даже когда после разрыва становится больно, важно сделать выводы и не останавливаться. "Вона" о том, что жизнь продолжается, и лучший способ вылечить разбитое сердце - снова начать жить и танцевать", - объясняет исполнитель.

Кроме музыки, автор танцевальных треков для детей и молодежи кардинально изменил внешность: впервые сделал татуировку тремя словами на корейском - "Движение. Успех. Мечты". Она задает вектор его нового сценического образа.

"В клипе "Вона" мы соединили элементы, которые раньше казались несочетаемыми. Я почувствовал свободу быть собой и показать зрителям взрослого РуханкоМена, готового экспериментировать и задавать новые тренды", - рассказывает исполнитель.

РуханкоМен (фото предоставлено пресс-службой артиста)

Послушать новый трек и посмотреть клип РуханкоМен можно уже 10 июня на его YouTube-канале.