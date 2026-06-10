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Куда исчез РуханкоМен? Артист вернулся после месячной тишины с новым имиджем и треком

20:14 10.06.2026 Ср
2 мин
Символическая татуировка, k-pop эстетика и смелое звучание - никто не ожидал такой перезагрузки певца
aimg Иванна Пашкевич
Куда исчез РуханкоМен? Артист вернулся после месячной тишины с новым имиджем и треком РуханкоМен (фото предоставлено пресс-службой артиста)
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Украинский артист РуханкоМен не появлялся в медиа и соцсетях последние 30 дней, что вызвало волну слухов. За тишиной стояла его масштабная трансформация: новый имидж, символическая татуировка и взрослое звучание треков.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

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"Мы привыкли быть онлайн 24/7, но чтобы создать что-то новое, иногда нужно полностью выключить звук внешнего мира. Этот месяц был мне нужен, чтобы услышать самого себя", - объясняет артист.

Проект РуханкоМен существует более трех лет и прошел эволюцию вместе с аудиторией: от детских танцевальных трендов до тем, которые близки подросткам и взрослым - мотивирующие аффирмации и антистресс.

"Часто меня ассоциируют только с треком, с которого все началось, но я пошел значительно дальше. Теперь мои треки можно слушать во время пробежки, в авто или в офисе, чтобы разгрузиться и поймать ритм рабочего дня", - добавляет РуханкоМен.

Новый трек "Вона" сочетает экспериментальные элементы k-pop, фонка и других стилей. Лирика композиции посвящена отношениям и силе восстановиться после расставания.

Куда исчез РуханкоМен? Артист вернулся после месячной тишины с новым имиджем и трекомОбложка к новой песне РуханкоМена (фото предоставлено пресс-службой артиста)

"Даже когда после разрыва становится больно, важно сделать выводы и не останавливаться. "Вона" о том, что жизнь продолжается, и лучший способ вылечить разбитое сердце - снова начать жить и танцевать", - объясняет исполнитель.

Кроме музыки, автор танцевальных треков для детей и молодежи кардинально изменил внешность: впервые сделал татуировку тремя словами на корейском - "Движение. Успех. Мечты". Она задает вектор его нового сценического образа.

"В клипе "Вона" мы соединили элементы, которые раньше казались несочетаемыми. Я почувствовал свободу быть собой и показать зрителям взрослого РуханкоМена, готового экспериментировать и задавать новые тренды", - рассказывает исполнитель.

Куда исчез РуханкоМен? Артист вернулся после месячной тишины с новым имиджем и трекомРуханкоМен (фото предоставлено пресс-службой артиста)

Послушать новый трек и посмотреть клип РуханкоМен можно уже 10 июня на его YouTube-канале.

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