Квиткова отгуляла девичник перед свадьбой с Бражко: эффектные фото

Даша Квиткова показала, как провела девичник перед свадьбой с футболистом Владимиром Бражко. Празднование состоялось в тематическом стиле с шуточными элементами и сюрпризами.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.

Какой девичник устроила Квиткова устроила девичник

Блогерша опубликовала серию снимков и видео с праздника, на которых позирует с фатой на голове и в компании подруг.

"В своей эре невесты. Какую безумную роль в нашей жизни играют люди", - написала она.

Судя по кадрам, близкие устроили ей сюрприз. Празднование проходило в одном из заведений на террасе у пруда.

Гости предстали в комфортных образах - футболках, джинсах и кроссовках.

Даша, которая пришла в белом мини-платье, нарядилась в подобном стиле. Свой образ она дополнила фатой.

Особое внимание также привлекает изображение на ее футболке - забавное селфи с любимым.

Квиткова отгуляла девичник (фото: instagram.com/kvittkova)

Встречали невесту песнями и легкими танцами. Подруги шутили и позировали с распечатанными фото Бражка.

Среди угощений были тематический торт, фрукты и напитки. Судя по кадрам, атмосфера события была легкой, праздничной и веселой.



Что известно об отношениях Квитковой и Бражко

Напомним, слухи о романе появились весной прошлого года, а летом пара подтвердила свои отношения.

В сентябре они объявили о помолвке. Познее в сети заговорили о возможной свадьбе, поскольку Даша смутила паспортом с новой фамилией.

Зимой она объяснила, что официально они пока не женаты. Подготовка к свадьбе тогда только начиналась.

Точная дата церемонии пока неизвестна. Впрочем, недавно Квиткова раскрыла, что они уже выбрали место для проведения церемонии.

Для блогерши этот брак станет вторым. От бывшего мужа Никиты Добрынина она воспитывает сына Льва.

Бражко и Квиткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)